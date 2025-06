Wielki hit transferowy Barcelony wisi na włosku. Laporta wypalił bez ogródek

Po tym, jak udało się sprowadzić Joana Garcię z Espanyolu, a podpisanie Roony'ego Bardghjiego z Kopenhagi jest kwestią najbliższych dni, to FC Barcelona skupia całą swoją uwagę na Nico Williamsa z Athletiku, który zakończył poprzedni sezon z jedenastoma golami i siedmioma asystami w 45 meczach. W umowie Williamsa z klubem z Kraju Basków znajduje się klauzula wykupu w wysokości 58 mln euro. Athletic domaga się wpłacenia kwoty klauzuli w jednej racie, choć Barcelona raczej wolałaby ją rozłożyć na raty.

Laporta mówi wprost o transferze Williamsa. "Barcelona jest przygotowana"

Joan Laporta odniósł się do transferu Williamsa podczas turnieju golfowego Koeman Cup. - Nie będę mówił o konkretnych zawodnikach, mówię o naszych możliwościach na rynku. Jeśli okazja rynkowa wiąże się z zapłaceniem klauzuli, to Barcelona jest przygotowana. Jeśli zdecydujemy się skorzystać z tej okazji, to zrobimy to, co należy. Nie mamy nic do ukrycia, niech nas kontrolują, nie ma problemu. Zamierzamy wykorzystywać okazje rynkowe - powiedział.

A jak Laporta odniósł się do działań Athletiku, w tym ostatniego komunikatu? - Każdy robi to, co musi. My robimy to, co musimy, by wykorzystać możliwości na rynku. My postępujemy zgodnie z zaleceniami Deco i Hansiego Flicka. Jeśli chodzi o Athletic, niech robią to, co muszą robić. Szanuję to i mam nadzieję, że oni szanują to, co my robimy. Chcemy, by wszyscy byli traktowani jednakowo i w tym sensie nie czujemy się pokrzywdzeni czy prześladowani. Robimy wszystko prawidłowo, nie mamy czego ukrywać - dodał prezes Barcelony.

Ostatnio doszło do spotkania między władzami ligi hiszpańskiej a przedstawicielami Athletiku. O to też dziennikarze zapytali Laportę. - Spotkanie władz LaLiga z Athletikiem? To ich praca, ale muszę powiedzieć, że to, co robi Barcelony i jej dotyczy, to władze ligi wiedzą, że finanse klubów są objęte poufnością. My spełniamy wszystkie wymagania ligi, a także Finansowe Fair Play. Nie chcę mówić o prześladowaniu. Pojawiają się pewne trudności, przeszkody i uczymy się je pokonywać - podsumował.

"Mundo Deportivo" podaje, że zapłata klauzuli wykupu za Nico Williamsa w wysokości 58 mln euro ma nastąpić między 1 a 2 lipca.

Athletic spotkał się z władzami ligi. I rozmawiał o Barcelonie

W czwartek pojawił się komunikat Athletiku, w którym klub poinformował o spotkaniu z władzami ligi hiszpańskiej. Dotyczył on też działań Barcelony. "Athletic dba o własne interesy. Podczas spotkania omówiono między innymi zdolność FC Barcelony do pozyskiwania zawodników. Jesteśmy wdzięczni La Liga za pełną dyspozycję i jasność jej odpowiedzi" - przekazał klub w oświadczeniu.

Czas pokaże, czy transfer Williamsa do Barcelony dojdzie do skutku, czy, tak jak w zeszłym roku, finalnie Williams zostanie w Athletiku.