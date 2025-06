To koniec. Real Madryt przekazał złe wieści. Już nie zagra na KMŚ

Problemy zdrowotne Davida Alaby trwają od dłuższego czasu. W poprzednim sezonie obrońca Realu rozegrał niecałe 600 minut - łącznie stracił rok, bo leczył zerwane w połowie sezonu 2023/24 więzadła.

Fatalne wieści dla Realu Madryt. Alaba doznał kolejnej kontuzji

Alaba wrócił do gry w styczniu 2025 roku, ale już w kwietniu doznał kolejnego urazu. Tym razem zawiodła go łąkotka. Do końca sezonu już nie wystąpił, ale udał się z drużyną do USA, gdzie odbywają się Klubowe Mistrzostwa Świata. Oczekiwania były takie, że w razie potrzeby trener Xabi Alonso będzie mógł go wystawić podczas meczów Realu Madryt w fazie pucharowej. To okaże się jednak niemożliwe. Alaba doznał kolejnej kontuzji.

"Po badaniach wykonanych przez służby medyczne Realu Madryt, okazało się, że David Alaba doznał kontuzji mięśnia płaszczkowatego w lewej nodze" - poinformował klub w oficjalnym komunikacie.

Co to oznacza dla austriackiego obrońcy? Na szczęście nie jest to bardzo poważny uraz. Hiszpańskie media szacują, że Alaba będzie wyłączony z gry przez kolejne trzy-cztery tygodnie. To oznacza, że nie zagra już w żadnym meczu Klubowych Mistrzostw Świata.

33-letni David Alaba jest piłkarzem Realu Madryt od 2021 roku. Jego umowa z wicemistrzami Hiszpanii obowiązuje do czerwca 2026 roku. W barwach Realu austriacki obrońca rozegrał łącznie 116 spotkań, w których strzelił pięć goli i zanotował dziewięć asyst.

Real Madryt obecnie przygotowuje się do meczu 1/8 finału Klubowych Mistrzostw Świata z Juventusem. To spotkanie odbędzie się we wtorek 1 lipca o godzinie 21:00. Zachęcamy do śledzenia tego starcia w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.