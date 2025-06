Barcelona zadecydowała ws. Yamala. Klamka zapadła

Po kilku tygodniach zakończyła się saga związana z nowym kontraktem dla Lamine'a Yamala. Barcelona doszła do porozumienia z piłkarzem, by związać się umową ważną do czerwca 2031 r. - Teraz nie jest to bardzo zauważalne, ale z każdym rokiem będę lepszy, będę czuł się bardziej komfortowo na boisku, a także z moimi kolegami z drużyny - mówił Yamal w dokumencie "Inside Barca 24/25", opublikowanym niedawno przez klub. Jeszcze przed startem nowego sezonu szykuje się zmiana dla Yamala.

Barcelona podjęła decyzję. Koszulka z numerem 10 dla Yamala

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" informuje, że Yamal będzie grał w przyszłym sezonie w Barcelonie z numerem 10. Yamal przejmie ten numer od Ansu Fatiego, który lada chwila powinien dołączyć do AS Monaco w ramach wypożyczenia. Barcelona planuje oficjalnie ogłosić tę informację o Yamalu w momencie, gdy piłkarz ukończy 18. rok życia. To wydarzy się 13 lipca. We wtorek Barcelona oficjalnie zaprezentuje nową koszulkę na sezon 25/26.

"Yamal zawsze darzył Fatiego wielkim szacunkiem. Nigdy się nie narzucał, prosząc o koszulkę z numerem 10, która ma ogromne znaczenie w piłce nożnej. Lamine jest więcej niż gotowy, by podjąć się wielkiej odpowiedzialności noszenia tego numeru na koszulce" - piszą hiszpańscy dziennikarze. Dawniej w historii Barcelony ten numer nosili tacy piłkarze, jak Leo Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Jari Litmanen czy Juan Roman Riquelme.

"Mundo Deportivo" zauważa, że przekazanie Yamalowi koszulki z numerem 10 wpłynie też na wzrost dochodów Barcelony z tytułu sprzedaży koszulek. "Yamal będzie mógł podążać śladami wielkich legend, które zapisały się w historii. Czeka na niego nowe Camp Nou" - podsumowują Hiszpanie. Do tej pory Yamal grał z numerem 19, a gdy debiutował w Barcelonie, to na koszulce miał numer 27.

Yamal jest też jednym z głównych faworytów do zdobycia Złotej Piłki za sezon 24/25. - Yamal radzi sobie bardzo dobrze, wykorzystując swój talent. Pozwólmy dzieciakowi się rozwijać. Nie wywierajcie na niego zbyt dużej presji. Pozwólcie mu grać i się rozwijać - opowiadał Cristiano Ronaldo, zapytany o Yamala. - Nie potrafię wskazać tylko jednego zawodnika, ale jest wielu mocnych kandydatów: Yamal, Kylian Mbappe, Ousmane Dembéle, Vitinha - dodał Portugalczyk, zapytany o Złotą Piłkę.

Najbliższa gala Złotej Piłki odbędzie się 22 września w paryskim Theatre du Chatelet. Przed startem nowego sezonu Barcelona zagra sparingi z Vissel Kobe (27.07), FC Seoul (31.07) oraz Daegu (04.08). Przed sezonem LaLiga odbędzie się też mecz o Puchar Gampera, w którym prawdopodobnym rywalem Barcelony będzie włoskie Como.