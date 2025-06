Czarne chmury nad Lewandowskim w Barcelonie. "Musi ustąpić miejsca"

FC Barcelona pracuje nad tym, by wzmocnić drużynę przed startem nowego sezonu. Kwestią czasu jest potwierdzenie transferu Roony'ego Bardghjiego z Kopenhagi za dwa mln euro plus bonusy. Absolutnym priorytetem Barcelony wydaje się Nico Williams, który w umowie z Athletikiem ma wpisaną klauzulę wykupu w wysokości 58 mln euro. Athletic nie zamierza się zgadzać na płatność w ratach i chce, by Barcelona od razu zapłaciła pełną sumę. Jaki wpływ będą miały te działania Barcelony na sytuację Roberta Lewandowskiego?

Niemcy piszą o sytuacji Lewandowskiego. "Ku rozczarowaniu Polaka?"

"Czy Lewandowski musi ustąpić miejsca?" - to tytuł artykułu w niemieckim sport1.de. Dziennikarze z Niemiec, sugerując się doniesieniami z Hiszpanii piszą, że transfer Nico Williamsa może pogorszyć sytuację Lewandowskiego w Barcelonie. W tym przypadku Williams ma grać na lewym skrzydle, a Raphinha może zostać przesunięty do środka pola, by grać jako ofensywny pomocnik. To otwiera pole do tego, by Dani Olmo był "fałszywą dziewiątką".

Jedno jest pewne: w ataku Barcelony zrobi się ciasno, jeśli Williams rzeczywiście dołączy do drużyny. Williams ma zapewnić większą równowagę i poszerzyć grę. Ku rozczarowaniu Lewandowskiego?" - pisze sport1.de, który zauważa, że Barcelona strzeliła 174 gole w poprzednim sezonie.

"Lewandowski nie powinien trafić na ścieżkę spadkową. Kolejne opcje dla Flicka to Ferran Torres, który świetnie grał w zeszłym sezonie, oraz Roony Bardghji, którego transfer jest już tylko formalnością" - dodają niemieccy dziennikarze.

Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną jest ważny do czerwca przyszłego roku. Cały czas media piszą o zainteresowaniu Polakiem ze strony klubów Arabii Saudyjskiej. Poza tym Barcelona już planuje przyszłość bez Lewandowskiego i ma na liście życzeń Juliana Alvareza z Atletico Madryt.

Athletic i La Liga kontra Barcelona. "Dbanie o przestrzeganie regulaminu"

Aktualnie Athletic stara się zrobić wszystko, by transfer Williamsa nie doszedł do skutku. Klub z Kraju Basków wydał komunikat, w którym poinformował o spotkaniu z władzami ligi hiszpańskiej. "Podczas spotkania omówiono między innymi zdolność FC Barcelony do pozyskiwania zawodników. Dbanie o własne interesy to dbanie o przestrzeganie regulaminu rozgrywek. Jesteśmy wdzięczni La Liga za pełną dyspozycję i jasność jej odpowiedzi, jednocześnie potwierdzając, że Athletic Club będzie bronił swoich interesów do samego końca" - czytamy.

Kontrakt Williamsa z Athletikiem jest ważny do czerwca 2027 r.