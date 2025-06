Francuski gigant rozmawiał z ter Stegenem. "To kierunek, który mógłby rozważać"

Mamy coraz mniej niewiadomych, co do obsady bramki FC Barcelony w przyszłym sezonie. Po długiej sadze transferowej kontrakt z mistrzem Hiszpanii podpisał Joan Garcia i wg. mediów zdążył zostać namaszczony jako podstawowy golkiper drużyny. Kilka dni temu dyrektor sportowy Dumy Katalonii, Deco, potwierdził natomiast, że Szczęsnego czeka przedłużenie kontraktu. W tej sytuacji tajemnicą przestało być to, że Ter Stegen znajduje się na wylocie.

Transfer Ter Stegena jest możliwy? Pojawił się chętny

Barca ma jednak problem: Ter Stegen za bardzo nie chce odchodzić. Choć sam nie zajął publicznie żadnego stanowiska, to media opowiadały, że dobrze czuje się w Katalonii, a także jest gotowy do podjęcia rywalizacji zarówno ze Szczęsnym, jak i Garcią. Dzisiaj jednak ciekawe informacje przekazało "Mundo Deportivo". Według Hiszpanów, zainteresowane usługami Niemca jest AS Monaco.

"Monakijczycy skontaktowali się już z otoczeniem zawodnika, aby zbadać możliwość podpisania kontraktu. Ter Stegen na razie zamknął się w sobie, ponieważ jego zamiarem jest pozostanie w Barcelonie. Choć Monaco to kierunek, który mógłby rozważać, ponieważ mowa o klubie, który w przyszłym sezonie zagra w Lidze Mistrzów" - czytamy na stronie gazety.

Przedstawiciele FC Barcelony oraz AS Monaco mają idealną okazję, żeby porozmawiać na temat Ter Stegena, bo obecnie prowadzą negocjacje dotyczące innego piłkarza Dumy Katalonii, czyli Ansu Fatiego. Niemiecki golkiper musi natomiast mieć na uwadze, że w przyszłym roku odbędzie się mundial w Ameryce Północnej. A ewentualny sezon na ławce Barcy mógłby drastycznie obniżyć jego notowania u selekcjonera Juliana Nagelsmanna.