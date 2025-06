Hitowy transfer Barcelony wisi na włosku! Oto powód

Nico Williams to w tym momencie główny cel transferowy FC Barcelony. 22-letni skrzydłowy łączony był z tym klubem już rok temu, ale wówczas transfer nie doszedł do skutku. Teraz ma być inaczej. Zdaniem "Mundo Deportivo" ekipa z Katalonii wkrótce zapłaci Atheticowi Bilbao klauzulę odstępnego wynoszącą 58 mln euro i Williams będzie mógł podpisać z nią kontrakt. Wydawać by się mogło, że w tej sytuacji Baskowie nie mają już nic do powiedzenia i muszą pogodzić się ze stratą swojej gwiazdy. Tymczasem postanowili poszukać rozwiązania, które uniemożliwi transfer.

Media: Athletic Bilbao idzie na całość. Tak chce nie dopuścić do odejścia Williamsa

Tak przynajmniej twierdzi hiszpańskie Cadena SER. Zdaniem źródła prezes Athleticu Jon Uriarte oraz dyrektor generalny Jon Berasategi udali się do Madrytu, by załatwić pewne sprawy związane z kobiecą Ligą F. Przy okazji chcą poinformować Hiszpańską Federację Piłkarską i Profesjonalną Ligę Piłkarską, że zamierzają przeprowadzić audyt wszystkich operacji finansowych FC Barcelony.

Władze Athleticu będą próbowały wykazać, że FC Barcelona nie przestrzega zasady finansowej 1 do 1. A ta zakłada, że zespół na nowych piłkarzy może wydać jedynie te pieniądze, które zarobił ze sprzedaży swoich graczy oraz zaoszczędził na obniżkach pensji.

Wielki transfer FC Barcelony zagrożony? "Są gotowi do bezpośredniej konfrontacji"

Te działania mają na celu doprowadzić do interwencji odpowiednich organów i zablokowania transferu. Athletic ma być nawet "gotowy do bezpośredniej konfrontacji z FC Barceloną" i walki do samego końca. Stoi to w sprzeczności z tym, co przekazywał nie tak dawno dziennikarz Edu Velasco Jr w El Chiringuito. - Athletic już wie, że Williams chce grać dla Barcelony w przyszłym sezonie. Piłkarz już to zakomunikował. Athletic nie będzie stał na drodze młodemu zawodnikowi, po prostu chcą, żeby Barcelona zapłaciła jego klauzulę - mówił.

Plan Athleticu może się jednak nie powieść. W takim wypadku Williams byłby drugim letnim wzmocnieniem ekipy Hansiego Flicka. Wcześniej kontrakt z FC Barceloną podpisał były bramkarz Espanyolu Joan Garcia.