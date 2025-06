Nagły zwrot ws. Mbappe. Złe wieści dla Realu Madryt

Real Madryt to jeden z faworytów do triumfu w Klubowych Mistrzostwach Świata. W ostatnich spotkaniach Królewscy musieli co prawda radzić sobie bez Kyliana Mbappe, ale wydawało się, że Francuz będzie w stanie wrócić na trzeci, kluczowy mecz w fazie grupowej. To może jednak nie być takie proste. Hiszpański dziennikarz, które relacjonuje zmagania Los Blancos w Stanach Zjednoczonych, przekazał nowe wieści.