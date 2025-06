Real ma wielki problem. Bellingham ogłosił. "Moja cierpliwość się skończyła"

W listopadzie 2023 roku Jude Bellingham zwichnął bark w meczu Realu Madryt z Rayo Vallecano. Od tamtego czasu angielski pomocnik gra ze specjalnym obandażowaniem. W ostatnim czasie wiele mówiło się o tym, że ma niebawem przejść operację.

Jude Bellingham podjął decyzję. Przejdzie operację po zakończeniu Klubowych Mistrzostw Świata

Obecnie Bellingham wraz z Realem Madryt bierze udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. Zawodnik po meczu z Pachucą ogłosił, że podjął decyzję o operacji. Anglik przekazał, że ma już zaplanowany zabieg i odbędzie się on kilka dni po zakończeniu trwającego turnieju.

- Doszedłem do punktu, w którym ból nie jest już taki zły. To raczej po prostu zmęczenie. Myślę, że moja cierpliwość się skończyła. Mam dość grania w ochraniaczu, zwłaszcza w tym upale i fajnie będzie mieć z powrotem swoje stare ciało. Jestem w takim momencie, że jestem gotowy mieć wolne ramię i wolne ciało. Długo na to czekałem. Fizjoterapeuci i lekarze tutaj byli niesamowici - powiedział w rozmowie z DAZN.

Bellingham musi się jednak liczyć z długą przerwą po operacji. Hiszpański dziennikarz Alberto Pereiro stwierdził, że Anglik może wypaść z gry nawet na cztery miesiące. - Prawdopodobnie będzie poza grą do końca roku - powiedział w Radioestadio Noche. To ogromny cios dla Realu Madryt, ponieważ Bellingham jest kluczowym zawodnikiem tej drużyny. Do tej pory rozegrał łącznie 54 mecze, w których strzelił 15 goli i zaliczył 14 asyst.

Real Madryt po dwóch meczach fazy grupowej Klubowych Mistrzostw Świata jest liderem tabeli z dorobkiem czterech punktów. W ostatnim spotkaniu zmierzy się z RB Salzburg. Starcie odbędzie się w nocy z czwartku na piątek o godzinie 03:00 w nocy polskiego czasu.