Kibice Barcelony wydali wyrok ws. Szczęsnego. 73 procent jest za

Nowym bramkarzem Barcelony został Joan Garcia. Co to oznacza dla przyszłości Wojciecha Szczęsnego? Polak najpewniej zostanie w Barcelonie, choć nie będzie już pełnił tak ważnej roli jak w poprzednim sezonie. Kataloński "Sport" postanowił zapytać kibiców o ich opinię. Wyniki? Polski bramkarz może być zadowolony, bo sezon w Barcelonie wystarczył, żeby przekonać do siebie bardzo wymagających fanów.