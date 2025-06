Oto plan Flicka na lato. Wiadomo co ze Szczęsnym i Lewandowskim

FC Barcelona zaliczyła niemal perfekcyjny sezon. Wywalczyła mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, a także Superpuchar kraju. Do pełni szczęścia zabrakło tego najcenniejszego trofeum - Ligi Mistrzów. O obronę tytułów, a także zdobycie brakującego, powalczy w kolejnej kampanii. Kibice liczą na to, że będzie solidnie wzmocniona. Potwierdzono już transfer Joana Garcii z Espanyolu. Rzekomo blisko finalizacji transakcji jest też Nico Williams z Athletiku Bilbao. Ba, Hiszpan miał wręcz "oszaleć na punkcie transferu".

Hansi Flick będzie wniebowzięty. W trakcie przygotowań do sezonu będzie mógł skorzystać z aż... 35 zawodników

By rozegrać solidny sezon, należy się do niego odpowiednio przygotować. Barcelona rozpocznie treningi już 13 lipca. Kataloński "Sport" doniósł, kogo Hansi Flick będzie miał do dyspozycji. Okazuje się, że może liczyć na naprawdę solidną kadrę. Czy w przygotowaniach już od początku będą brać udział Polacy, czyli Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny? Owszem. Ba, trener będzie miał do dyspozycji aż 26 zawodników z pierwszej drużyny.

Oto oni: Joan Garcia, Marc-Andre ter Stegen, Inaki Pena, Wojciech Szczęsny, Gerard Martin, Alejandro Balde, Ronald Araujo, Inigo Martinez, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Andreas Christensen, Hector Fort, Jules Kounde, Marc Casado, Frenkie De Jong, Dani Olmo, Pedri, Gavi, Fermin Lopez, Marc Bernal, Ferran Torres, Ansu Fati, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Pau Victor oraz Raphinha.

Oczywiście to ekipa na ten moment i niewykluczone, że ulegnie zmianie w związku z transferami wychodzącymi. Już od kilku tygodni mówi się, że odejść mogą Pena, ter Stegen czy Ansu Fati. Do tego składu dołączyć może za to Oriol Romeu, który wraca z wypożyczenia. Biorąc pod uwagę pierwszą drużynę z poprzedniego sezonu, w przygotowaniach od początku udziału nie weźmie tylko Pablo Torre - gra na ME U21.

A to nie koniec. Jak donoszą dziennikarze, już od 13 lipca Flick będzie miał do dyspozycji również ośmiu zawodników z La Masii, którzy jeszcze nie debiutowali na murawie. Tak więc kadra będzie liczyła najpewniej 27 zawodników pierwszej drużyny i ośmiu wychowanków. "Żołnierze Flicka" - pisali dziennikarze. O tym, czy tak finalnie się stanie, przekonamy się już za kilka tygodni.

Barcelona kończy z kilkuletnią tradycją. Czas na... Azję

W tym roku Barcelona zdecydowała się na przedsezonowe tournée, ale nie odbędzie się ono w USA, co miało miejsce w poprzednich latach. Tym razem ekipa Flicka wyjedzie do Azji. Tam na przełomie lipca/sierpnia rozegra trzy sparingi - z Vissel Kobe (27 lipca), FC Seoul (31 lipca) i Daegu FC (4 sierpnia).