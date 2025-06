- Nadszedł czas rozstania. Dziś muszę pożegnać się z klubem, który był moim domem odkąd miałem 15 lat. [...] Dałem z siebie wszystko, aby pomóc drużynie, reprezentować ten herb z największym poświęceniem i sprostać temu, co oznacza noszenie tej koszulki. [...] Wiem, że ta decyzja nie będzie łatwa do zrozumienia dla wszystkich. Nie proszę was o to. Ale chcę, abyście wiedzieli, że był to bardzo przemyślany ruch, z myślą nie tylko o mojej karierze, ale także o tym, co jest najlepsze dla klubu, mojej rodziny i mnie - mówił w nagranej wiadomości Garcia.

Jjego następnym klubem będzie "Duma Katalonii". Kilka godzin później klub potwierdził ten transfer. Jednak wielu fanów Espanyolu, którego Garcia jest wychowankiem, nie odebrało pozytywnie jego ostatniej wiadomości.

"Widzieliśmy, jak całujesz herb, a teraz schodzisz do kanałów, do ludzi, którzy nas nienawidzą. Nie martw się, zapomnieliśmy o Tobie. Zdrady nie trzeba tłumaczyć. Rzym nie płaci zdrajcom" - głosi jeden z komentarzy. "Wsadź sobie ten film w d***. Dla nas umarłeś" - napisał inny fan "Papużek". W kolejnym wpisie można przeczytać: "Nigdy nie wybaczę sobie, że oklaskiwałem, ubóstwiałem, zachęcałem i wspierałem osobę bez wartości, bez szacunku i bez charakteru".

"Nie musisz wrzucać takiego filmu, gdybyś czuł coś do tego herbu. Jeśli idziesz do odwiecznego rywala, nigdy nie byłeś jednym z nas" - to następny wpis, odnoszący się do słynnego zdjęcia, na którym Garcia całuje herb na klubowej koszulce. Jest też wiele innych, które wyzywają zawodnika od szczurów, zdrajców oraz Judaszy. Celowo oszczędzamy wymieniania tych bardziej niecenzuralnych komentarzy.

Nie tylko w internecie. Garcia obrażany nawet na murach rodzinnego miasta

Hejt kibiców Espanyolu na osobę Joana Garcii przeniósł się także poza sieć. Na początku czerwca tego roku nieznani sprawcy napisali na murach rodzinnego miasta, Sallent, teksty obrażające zarówno zawodnika, jak i FC Barcelonę.

24-latek jest wychowankiem Espanyolu, w którego barwach grał od 2016 roku. W seniorskiej drużynie wystąpił 67 razy. W sezonie 2023/2024 wywalczył z nią awans do LaLiga, a w zakończonej kampanii 2024/2025 jego świetna postawa w bramce uchroniła zespół przed spadkiem. FC Barcelona zdecydowała się wyłożyć na niego 25 milionów euro, aktywując klauzulę wykupienia Garcii z Espanyolu.