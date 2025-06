Była 12:02. Wymarzony bramkarz Barcelony oficjalnie ogłosił

FC Barcelona przed kolejnym sezonem planuje dokonać kilku wzmocnień. Również na pozycji bramkarza, gdzie w zasadzie sfinalizowany jest transfer Joana Garcii z Espanyolu. A oficjalne potwierdzenie tego ruchu wydaje się coraz bliżej.

Joan Garcia o krok od FC Barcelony. Właśnie pożegnał się z Espanyolem

W środę o godz. 12:02 Garcia opublikował na Instagramie pożegnalne nagranie skierowane do kibiców klubu z RCDE Stadium. - Nadszedł czas rozstania. Dziś muszę pożegnać się z klubem, który był moim domem odkąd miałem 15 lat (obecnie ma 24 - red.). Przez cały ten czas starałem się rozwijać każdego dnia jako piłkarz i jako człowiek, zawsze z pokorą, wysiłkiem i dumą z obrony bramki Espanyolu - powiedział.

- Dałem z siebie wszystko, aby pomóc drużynie, reprezentować ten herb z największym poświęceniem i sprostać temu, co oznacza noszenie tej koszulki - dodał. A następnie niejako zasugerował, że karierę będzie kontynuował u lokalnego rywala.

Joan Garcia już ogłosił transfer do FC Barcelony? "Decyzja nie będzie łatwa do zrozumienia"

- Wiem, że ta decyzja nie będzie łatwa do zrozumienia dla wszystkich. Nie proszę was o to. Ale chcę, abyście wiedzieli, że był to bardzo przemyślany ruch, z myślą nie tylko o mojej karierze, ale także o tym, co jest najlepsze dla klubu, mojej rodziny i mnie - oznajmił.

Z kolei o godz. 12:27 klub z RCDE Stadium wydał komunikat dotyczący bramkarza. "Za Joana Garcię zapłacono klauzulę odstępnego, co kończy jego karierę w Espanyolu" - przekazano. Teraz wszystko jest już w rękach FC Barcelony.

Joan Garcia zadebiutował w seniorskim zespole Espanyolu 1 grudnia 2021 r. Rozegrał dla tego klubu 67 meczów, z czego 21 zakończył bez straty gola. W sezonie 2020/21 wygrał Segunda Divison, ponadto jest mistrzem olimpijskim z Paryża.