Zamieszanie w Barcelonie. Ujawnili najnowsze wieści ws. Szczęsnego

Kwestia bramkarzy będzie jedną z najpilniejszych do rozwiązania w FC Barcelonie przed sezonem 2025/2026. Chodzi o przyszłość kapitana drużyny Marca-Andre ter Stegena, potwierdzenie pozyskania Joana Garcii z Espanyolu oraz zapowiadane od dłuższego czasu przedłużenie umowy z Wojciechem Szczęsnym.

Przyszłość Wojciecha Szczęsnego związana jest z FC Barceloną

A jak wygląda sytuacja z przedłużeniem umowy przez polskiego bramkarza? W katalońskich mediach pojawiały się doniesienia, że dojdzie do tego, gdy tylko FC Barcelona ogłosi transfer Joana Garcii. Tak się jednak ciągle nie dzieje z powodu problemów finansowych klubu z Camp Nou. Jednak nowe informacje ws. Szczęsnego przekazał Goal.pl.

Z informacji serwisu wynika, że nowa umowa dla Wojciecha Szczęsnego jest niezagrożona. "Jak słyszymy, ta umowa została już tak naprawdę podpisana już jakiś czas temu. Pozostaje tylko i wyłącznie oficjalne ogłoszenie tego faktu. Nie wiadomo jednak kiedy to dokładnie nastąpi" - poinformowano w artykule.

Wszystko więc wskazuje na to, że planem Katalończyków jest, żeby w kolejnym sezonie dwójkę bramkarzy tworzyli Joan Garcia i Wojciech Szczęsny. Pozostaje tylko pytanie, jak rozwiązać przyszłość Marca-Andre ter Stegena, którego umowa obowiązuje do końca czerwca 2028 roku i który jest zarazem kapitanem drużyny. Już pojawiły się doniesienia, że nie bardzo chce się ruszać z klubu i odrzucił zakusy m.in. Galatasaray. To saga, która bez wątpienia jeszcze trochę potrwa.

Wojciech Szczęsny rozegrał dla FC Barcelony 30 spotkań, w których wpuścił 36 bramek i zanotował 14 czystych kont. Odniósł w tych meczach 24 zwycięstwa, dwie porażki i cztery remisy, co przełożyło się na wygranie mistrzostwa, Pucharu i Superpucharu Hiszpanii.