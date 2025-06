Media: Barcelona dogadała się z wielką gwiazdą! Hit nad hity

Nico Williams jest jednym z najbardziej rozchwytywanych skrzydłowych w świecie futbolu. I to już od czasu ubiegłorocznego Euro, kiedy błyszczał w barwach Hiszpanii. Wiele mówiło się wówczas o jego transferze właśnie do FC Barcelony, ale ostatecznie wielokrotny mistrz Hiszpanii nie zdołał osiągnąć porozumienia z Athletikiem Bibao. W kwietniu media podawały nawet, że władze Dumy Katalonii nie są już dłużej zainteresowane ściągnięciem 22-latka.

REKLAMA

Zobacz wideo

Nico Williams trafi do FC Barcelony? To już niemal pewne!

Wygląda jednak na to, że ten hit transferowy dojdzie do skutku. Hiszpańskie media w ostatnich dniach zalewały nas kolejnymi rewelacjami na temat Williamsa. El Mundo Deportivo pisało, że prezes Barcy Joan Laporta przekonał się do wizji połączenia sił Nico z Laminem Yamalem, a kataloński Sport twierdził, że 22-latek miał już przekazać swojemu otoczeniu, że trafi do Dumy Katalonii. Nadchodzący transfer zapowiadał też Fabrizio Romano.

ZOBACZ TEŻ: Hiszpanie trąbią o gigantycznym ruchu Barcelony. Lewandowski będzie zadowolony

Teraz natomiast konkretne informacje przekazał kolejny transferowy guru, Santi Aouna. Według niego FC Barcelona osiągnęła z Wiliamsem wstępne porozumienie. Lewoskrzydłowy ma podpisać z Dumą Katalonii kontrakt do 2031 roku, w ramach którego będzie zarabiał 12 milionów euro brutto rocznie. Jeśli to prawda, to transfer 22-latka do Barcy jest już naprawdę o krok.

Nico Williams to wychowanek Athletiku Bibao. Od czasu debiutu w seniorskiej piłce, czyli 2021 roku, uzbierał w jego barwach 167 meczów, w których strzelił 31 bramek.