"Galatasaray osiągnęło porozumienie z Markiem-Andre ter Stegenem. Oczekuje się, że transfer zostanie sfinalizowany, jeśli Barcelona nie zażąda wysokiej kwoty transferu" - pisał w niedzielny poranek turecki portal Fanatik. Wydawało się, że kataloński klub faktycznie dopnie swego i pozbędzie się niemieckiego bramkarza. Nie dość, że sporo zarabia, to jeszcze nie jest uwzględniony w planach Hansiego Flicka na przyszły sezon - numerem jeden w bramce ma być Joan Garcia, a jego zastępcą Wojciech Szczęsny. A jednak! W sprawie doszło do zwrotu.

Marc-Andre ter Stegen zadecydował! "Nie zamierza rozwiązywać kontraktu"

Jak przekazała Helena Condis z COPE, ter Stegen nigdzie się nie wybiera. - Nie odejdzie z Barcelony. Nie ma porozumienia z Galatasaray, Manchesterem United, czy też z Monaco. Jest gotowy do rozgrywek i nie zamierza rozwiązywać kontraktu - mówiła dziennikarka na antenie radia, cytowana przez Barca Universal.

Informacje o nieustającej chęci Niemca do pozostania w zespole potwierdziła też "Marca". "Nie ma porozumienia z turecką drużyną. Nie ma nawet oferty. Nie ma też propozycji z Monaco. A bramkarz, czyli główny bohater tej historii, mówi wprost, że nie opuści Barcelony. Nie słucha ofert, nie szuka zespołu i nie zamierza grać w medialne gierki. Zakontraktowanie Joana Garcii, a także presja, jaką Barcelona mogłaby wywierać w formie przecieków, by zmusić go do odejścia, również na niego nie wpływają. Nie widzi siebie żegnającego się z katalońskim klubem" - czytamy.

Ter Stegen nie zamierza więc odpuszczać klubu i utrzymuje wcześniej złożone deklaracje. - Nikt ze mną o tym nie rozmawiał, więc nie znam sytuacji. Nie martwię się za bardzo. Wiem, że w przyszłym roku będę w Barcelonie - deklarował na początku czerwca, pytany o transfer Garcii i jak wpłynie on na jego pozycję w klubie. Zapewniał też, że jest gotowy do ewentualnej rywalizacji o miejsce w bramce.

Co zrobi Barcelona z ter Stegenem?

A to miejsce w bramce Barcelony jest dla niego bardzo ważne. Chce wystąpić na przyszłorocznych mistrzostwach świata, a tylko regularna gra w klubie przekona Juliana Nagelsmanna do tego, by powołać ter Stegena. Co w tej sytuacji zrobi Barcelona? Czy "ukarze" Niemca i nie pozwoli mu wejść na murawę, co pozbawi go gry na mundialu? Na odpowiedź musimy poczekać jeszcze kilka tygodni, kiedy to rozpocznie się kolejny sezon. Ter Stegen występuje w Barcelonie od 2014 roku. W tym czasie rozegrał aż 422 mecze, w których wpuścił 416 goli. 175 razy udało mu się zachować czyste konto.