Barcelona i Milan mogą wymienić się gwiazdami. Ależ to byłby hit!

Czy wkrótce dojdzie do transferu na linii Mediolan - Barcelona? Według medialnych doniesień do stolicy Katalonii może wkrótce trafić Rafael Leao. Warunek jest jeden - w drugą stronę powędrowałaby ważna postać zespołu Hansiego Flicka. To informacje, do których dotarły włoskie media. O sprawie pisze też "Mundo Deportivo".