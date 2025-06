Co za doniesienia ws. Xaviego. Może go zatrudnić triumfator Ligi Mistrzów

- Szukam ekscytującego projektu i mam ambicję, by wygrywać trofea. Wysłucham różnych ofert - mówił Xavi o swoich planach. Od rozstania z FC Barceloną 45-latek pozostaje bez pracy, co niebawem może się zmienić. Zainteresował się nim triumfator Ligi Mistrzów, a szczegóły przedstawia serwis The Athletic.