Szykuje się wielki powrót do Barcelony! Flick już działa

Alcantara wczesne lata kariery spędził w szkółce La Masii, ale z czasem trenujący pierwszą drużynę FC Barcelony Pep Guardiola wprowadził go do zespołu, z którym piłkarz zdobył m.in. cztery tytuły mistrza kraju, dwa Puchary Króla i wygrał Ligę Mistrzów. Mało tego, Hiszpan był jednym z pierwszych transferów Guardioli, gdy ten w 2013 roku przeniósł się do Bayernu Monachium. W Bawarii grał aż do 2020 roku, seryjnie zdobywał tam kolejne tytuły w kraju, a pobyt zwieńczył wygraną drugiej w swojej karierze Ligi Mistrzów. Jako piłkarz ostatnie lata spędził w Liverpoolu, gdzie w 2024 roku postanowił zakończyć karierę.

Powraca do Barcelony. Ale wcale nie po dwunastu latach

Alcantara może więc zaliczyć powrót do korzeni, a wszystko to pomysł Hansiego Flicka. Niemiec miał już bowiem okazję z nim współpracować, nie tylko wtedy, gdy pełnił funkcję asystenta, a następnie pierwszego trenera Bayernu Monachium. Kiedy podpisał kontrakt w Barcelonie, Alcantara przez pewien czas pracował jako jego asystent. Współpraca pomiędzy nimi bardzo dobrze się układała, dlatego trener "Dumy Katalonii" chciałby ponownie dołączyć go do sztabu.

Jak informuje "Mundo Deportivo", to Alcantara pomagał się zaaklimatyzować Flickowi w jego pierwszych tygodniach w klubie i wywiązał się znakomicie z tego zadania. Jednak później musiał wrócić do Anglii, czego powodem były kwestie podatkowe. Choć był w bieżącym kontakcie z zespołem, to jednak była to praca zdalna.

Hiszpańskie media donoszą, że aktualnie Flick przebywa wraz ze sztabem szkoleniowym na Formenterze, gdzie zaprosił Alcantarę, by omówić z nim warunki potencjalnego dołączenia do sztabu szkoleniowego. Dziennikarze twierdzą też, że taki ruch zostałby wykonany już wcześniej, gdyż pierwotnie planowano go w styczniu 2025 roku. Wówczas jednak okazało się, że Barcelona liczy się w grze na wszystkich frontach, więc postanowiono nie dokonywać zmian w sztabie w tak newralgicznej części sezonu.

Czas pokazał, że była to słuszna decyzja. Właśnie w połowie stycznia Barcelona wygrała Superpuchar Hiszpanii, a sezon zakończyła także zdobyciem tytułu w LaLiga oraz Pucharu Króla.