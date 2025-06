Europejscy giganci ustawiają się w kolejce po Ter Stegena. "Bild" ujawnia

- Nikt ze mną o tym nie rozmawiał, więc nie znam sytuacji. Nie martwię się za bardzo. Wiem, że w przyszłym roku będę w Barcelonie - zapewniał Marc-Andre ter Stegen, kiedy na początku czerwca zapytano go o możliwe przyjście do drużyny konkurenta w postaci Joana Garcii. Media już od dawna informują, że Hiszpan będzie pierwszym wyborem Hansiego Flicka, a jego zmiennikiem będzie Wojciech Szczęsny. W tym układzie dla niemieckiego bramkarza może nie być miejsca w Barcelonie, mimo że ma kontrakt ważny jeszcze przez trzy lata. Ter Stegenowi zależy na regularnej grze, bo tylko tak będzie w stanie zapewnić sobie miejsce między słupkami na mundialu 2026. Rozwiązaniem jest transfer. Czy na taki się zdecyduje?

"Bild" wymienia. Te kluby mogą powalczyć o ter Stegen już latem 2025

Ter Stegen na brak zainteresowania raczej nie może narzekać. Już wcześniej media donosiły, że kuszą go kluby z Arabii Saudyjskiej, Galatasaray Stambuł czy Manchester United. W ostatnich dniach dziennik "Bild" przeanalizował sytuację na rynku i wskazał możliwe "cele podróży" Niemca. Dokąd może trafić tego lata, jeśli zdecyduje się na rozstanie z Barceloną? Wskazano na pięć miejsc i to bardzo prestiżowych. To kluby zarówno z Premier League, Serie A, jak i Ligue 1.

Pierwszy z nich to AC Milan. Tam Niemiec mógłby wejść w buty Mike'a Maignana, który najpewniej zwiąże się z Chelsea. Drugą opcją jest inna z włoskich potęg, w której w przeszłości występował Szczęsny. Mowa o Juventusie. "Niemiec byłby natychmiastowym, wysokiej klasy wzmocnieniem na pozycji golkipera. Drużynie brakuje bramkarza światowej klasy" - czytamy.

Ale ter Stegen może też wybrać któryś z klubów Premier League. Zdaniem dziennikarzy transferem zainteresowany może być Manchester City, tym bardziej że w przeszłości Pep Guardiola próbował już ściągnąć 33-latka. Opcją wydaje się być również Newcastle United. Ter Stegen mógłby też wzmocnić szeregi Paris Saint-Germain, bo jak na razie Gianluigi Donnarumma nie przedłużył kontraktu i możliwe, że pożegna się z francuskim zespołem. W każdym z wymienionych klubów Niemiec mógłby być numerem jeden w bramce.

Ter Stegen z Barcelony ruszać się nie zamierza. Co dalej?

Jednak na razie ter Stegen nie zamierza opuszczać Barcelony. Deklarował, że jest gotowy, by walczyć o miejsce w bramce. - W Barcelonie zawsze jest rywalizacja, bez względu na okoliczności. To naturalne, że klub zawsze stara się poprawić. To właśnie czyni to miejsce wyjątkowym - mówił. Ter Stegen trafił do Barcelony w 2014 roku. Od tego czasu zagrał w 422 spotkaniach, wpuszczając 416 goli, a 175 razy zachował czyste konto. W poprzednim sezonie nabawił się poważnej kontuzji i do gry wrócił dopiero pod koniec kampanii - zanotował dwa występy, ale nie pokazał się z najlepszej strony.