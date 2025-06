Ter Stegen dostał pstryczka w nos. Barcelona mu nie pomoże

Lada moment FC Barcelona ma dokonać pierwszego wzmocnienia na sezon 2025/2026. Według mediów to już tylko kwestia czasu, aż klub oficjalnie ogłosi transfer Joana Garcii. 24-letni zawodnik Espanyolu jest uważany za jednego z najciekawszych golkiperów młodego pokolenia na świecie i w dłuższej perspektywie w wizji klubu ma stać się jedynką w bramce Barcelony. Nie do końca wiadomo jednak, jak to będzie wyglądać w ekipie Hansiego Flicka w najbliższym czasie.

Marc-Andre Ter Stegen odejdzie z FC Barcelony?

Media są zgodne co do jednego: Wojciech Szczęsny jest widziany w koncepcji Hansiego Flicka i wkrótce ma podpisać nowy kontrakt z Dumą Katalonii. Czy jednak Garcia zostanie wypożyczony i Polak będzie rywalizował z Ter Stegenem? A może Niemiec opuści (choć podobno nie chce tego robić) zespół i zobaczymy hiszpańsko-polski duet w bramce Barcy? Na te pytania odpowiedzieć chce znać też... sam reprezentant Niemiec.

Władze Barcelony podobno jednak nie czują, że są Ter Stegenowi winne tłumaczeń. To słowa Fernando Polo: - FC Barcelona jest w tej kwestii bardzo jasna: nie mogą udzielać Ter Stegenowi żadnych wyjaśnień dotyczących jego sytuacji po podpisaniu kontraktu z Joanem Garcią. Zarząd czuje się w pełni uprawniony do wzmocnienia składu zgodnie ze swoim życzeniem, bez konieczności udzielania wyjaśnień żadnemu zawodnikowi. Wizją klubu jest to, aby Flick naturalnie zarządzał sytuacją bramkarzy, którzy są do jego dyspozycji, dostarczając wyjaśnień lub argumentów, jeśli uzna to za stosowne - przekazał hiszpański dziennikarz cytowany przez profil "Barcainfo".

Marc-Andre Ter Stegen do FC Barcelony trafił w 2014 roku z Borussii Mönchengladbach. Od tamtego czasu rozegrał w jej barwach 291 meczów.