Dlatego Flick wybrał Szczęsnego zamiast ter Stegena. Członek sztabu ujawnia

Sytuacja z bramkarzami w FC Barcelonie od początku mijającego sezonu jest pełna zmian i zwrotów akcji związanych z poważną kontuzją Marca-Andre ter Stegena, czy transferu Wojciecha Szczęsnego. Początkowo Niemiec był podstawowym bramkarzem, po jego kontuzji był nim Inaki Pena, a od początku 2025 roku do podstawowej jedenastki wskoczył Wojciech Szczęsny.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto powinien zastąpić Michała Probierza? Kosecki: Powinien zostać grającym trenerem!

Członek sztabu Hansiego Flicka komplementuje Wojciecha Szczęsnego

Szczęsny rozegrał 30 spotkań, w których wpuścił 36 bramek i zanotował 14 czystych kont. Odniósł w tych meczach 24 zwycięstwa, dwie porażki i cztery remisy, co przełożyło się na wygranie mistrzostwa, Pucharu i Superpucharu Hiszpanii. O tym, że przy takich wynikach było trudno posadzić Polaka na ławce, powiedział trener przygotowania fizycznego ze sztabu Hansiego Flicka - Julio Tous.

Zobacz też: Kosecki zobaczył, co wyprawia się w kadrze. Takiej puenty nikt by nie wymyślił

- Kiedy podstawowy zawodnik jest poza grą przez tak długi czas, to wszyscy chcą, żeby wrócił jak najszybciej, a on jest w tym pierwszy. Więc oczywiście starasz się to przyspieszyć tak bardzo, jak tylko możesz - powiedział Tous o Ter Stegenie cytowany przez "Mundo Deportivo".

- W tym sezonie doszło do sytuacji, że nagle pojawił się bramkarz, który się ugruntował. I ostatecznie decyzja, którą podjął trener, została podjęta, a cały sztab za nim stojący ma pokazać niezbędne dane, aby ją poprzeć lub odrzucić. W tym roku zaistniała okoliczność, że 'Tek' w momencie, gdy został podstawowym bramkarzem, to drużyna, jak powiedział trener, nie przegrała. Więc nie było powodu, aby go zmieniać. To była delikatna, ale logiczna decyzja - podsumował.

Jak będzie wyglądała obsada bramki w FC Barcelonie w przyszłym sezonie?

Wiele wskazuje na to, że w kolejnym sezonie dojdzie do sporych zmian w kadrze FC Barcelony na pozycji bramkarza. Bardzo prawdopodobne jest odejście Inakiego Peni, a jednocześnie do "Blaugrany" ma dołączyć Joan Garcia z Espanyolu. Nie wiadoma jest także przyszłość Marca-Andre ter Stegena, który może odejść w poszukiwaniu klubu, żeby mieć pewne minuty przed przyszłorocznymi mistrzostwami świata. Za to Wojciech Szczęsny ma przedłużyć umowę.