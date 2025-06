Flick chce sensacyjnego transferu! "Sprawdziło się przy Szczęsnym"

FC Barcelona zakończyła poprzedni sezon z trzema trofeami - mistrzostwem Hiszpanii, Pucharem Króla oraz Superpucharem Hiszpanii. Wielka w tym zasługa Hansiego Flicka, który świetnie poukładał zespół i uczynił z niego twór przyjemny do oglądania. Flick przedłużył kontrakt z Barceloną do czerwca 2027 r., a teraz klub zbroi się na kolejne rozgrywki. Niewykluczone, że stary znajomy Flicka wkrótce zawita do Barcelony. Tego ruchu raczej nie można było się spodziewać.

Flick chce Ivana Perisicia do Barcelony. "Powinna wykorzystać okazję"

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" informuje, że Hansi Flick chciałby mieć w Barcelonie Ivana Perisicia. 36-letni Chorwat grał w poprzednim sezonie w PSV Eindhoven, w którym strzelił 16 goli i zanotował 11 asyst w 35 meczach. Kontrakt Perisicia z PSV wygasa z końcem czerwca. Flick docenia go za wszechstronność i spore doświadczenie. "Flick stawia na Perisicia" - czytamy w tytule artykułu w "Mundo Deportivo". Perisić może grać na obu skrzydłach, ale w razie potrzeby mógłby też wystąpić jako środkowy napastnik.

Hiszpańscy dziennikarze przekonują, że kontrakt Perisicia nie będzie stanowił problemu dla Barcelony, bo Chorwat chce być w rytmie meczowym przed mistrzostwami świata. Co istotne, sprowadzenie Perisicia nie wyklucza transferu Luisa Diaza z Liverpoolu. Flick miał okazję prowadzić Chorwata w Bayernie Monachium w sezonie 19/20, w którym sięgnął po tryplet. Doskonale zna go zatem też Robert Lewandowski. "Perisić priorytetowo traktuje możliwość dalszego rywalizowania na najwyższym poziomie" - pisze "Mundo Deportivo".

"Flick uważa, że Barcelona powinna wykorzystać okazję na rynku transferowym. Formuła sprawdziła się przy Wojciechu Szczęsnym i teraz chce ją powtórzyć z Perisiciem. Perisić wyróżnia się wielkim profesjonalizmem. Nie tylko dba o siebie, ale także wnosi wiele do szatni, czego dowodem jest fakt, że nadal jest nietykalny w reprezentacji" - podsumowuje "Mundo Deportivo".

Przed transferem do PSV Perisić występował w takich klubach, jak Borussia Dortmund (2011-2013), Wolfsburg (2013-2015), Inter Mediolan (2015-2022), Bayern Monachium (2019-2020), Tottenham (2022-2024) czy Hajduk Split (1995-2006, 2024).

Na Perisiciu nie koniec. Oto plany transferowe Barcelony w 2025 roku

Perisić nie będzie jedynym transferem Barcelony. Na dniach klub wpłaci klauzulę w wysokości 25 mln euro za Joana Garcię z Espanyolu i uczyni go pierwszym bramkarzem. Priorytetem Barcelony pozostaje Luis Diaz z Liverpoolu, ale pojawiają się też plotki o Marcusie Rashfordzie z Manchesteru United czy Julianie Alvarezie z Atletico Madryt.