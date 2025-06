Gigant Premier League chce Ter Stegena! "Konkretna opcja"

Aktualny status związku pomiędzy ter Stegenem a FC Barceloną brzmi: to skomplikowane. Niemiec jest legendą klubu, jednak w ostatnim sezonie z powodu kontuzji zagrał raptem w dziewięciu spotkaniach. W dodatku posiada jeden z najwyższych kontraktów w zespole, a jako, że nie można mieć stuprocentowej pewności co do jego przyszłej formy, klub postanowił w miejsce pierwszego bramkarza sprowadzić Joana Garcię z Espanyolu. 33-latkowi zaproponowano rozwiązanie umowy obowiązującej do 2028 roku, z wypłaceniem rocznej kwoty. Jednak ten na to nie przystał i w przypadku rozwiązania kontraktu domaga się zapłaty jego całej wartości, czyli 42 milionów euro.

Barcelona jednak sprzeda ter Stegena? Chętne dwa kluby

Dalsze przesiadywanie - i to dosłownie, gdyż nie mógłby liczyć na grę - w Katalonii opłacałoby się ter Stegenowi pod kątem finansowym, ale bramkarz ma ambicje, by za rok powalczyć z reprezentacją Niemiec o mistrzostwo świata. Brak minut z pewnością przekreśliłby ten plan. Dlatego pod względem sportowym znalezienie nowego pracodawcy jest także w jego interesie. Sporo mówi się o tym, że chętne na sprowadzenie 33-latka jest Galatasaray. Z kolei portal TEAMtalk poinformował, że zawodnik stał się jednym z głównych celów transferowych Manchesteru United.

Aktualnym bramkarzem "Czerwonych Diabłów" jest Andre Onana. W 2023 roku klub zapłacił za niego aż 50 milionów euro, lecz legendarna jest już anegdota, jakoby sprzedający bramkarza Inter Mediolan znacznie zawyżył cenę, nie spodziewając się, że Anglicy przystaną na nią bez podjęcia jakichkolwiek negocjacji. Ale ku ich zdziwieniu i zarazem szczęściu, United od razu przystał na ofertę.

Od momentu transferu Kameruńczyk regularnie udowadniał, że nie jest wart takich pieniędzy. W tym sezonie zespół grał tragicznie, a w jego szeregach na minus w szczególności wyróżniał się bramkarz, który w 50 meczach wpuścił aż 65 bramek. Ponadto Rubern Amorim nie posiada alternatywy na jego miejsce, gdyż rezerwowym golkiperem jest jeszcze gorszy Altay Bayindir.

Jak pisze TEAMtalk: "Manchester United rozważa kilka alternatywnych nazwisk na pozycji bramkarza w ramach szerszego planowania, a ter Stegen okazał się jedną z najbardziej konkretnych opcji. Chociaż nie wpłynęła jeszcze żadna oficjalna oferta, władze Manchesteru United potwierdziły, że jeśli okoliczności się zgodzą, ter Stegen może stać się ich celem transferowym".

Ten sam portal poinformował, że ter Stegenem jakiś czas temu zainteresowana była także Chelsea, jednak ostatecznie wolała skupić się na pozyskaniu Mike'a Maignana z AC Milan.

Korzyści dla obu stron? Wszystko na to wskazuje

Transfer ter Stegena do Manchesteru United wydawałby się korzystny dla wszystkich stron. Bramkarz mógłby liczyć na miejsce w składzie w dużym klubie, a co za tym idzie, bardzo zbliżyłby się do występów w reprezentacji Niemiec na zbliżającym się Mundialu. "Czerwone Diabły" nie zaproponowałyby mu takiego kontraktu jak Barcelona, ale i tak zapewne mógłby liczyć na sowite wynagrodzenie. Zwłaszcza że "Duma Katalonii" mogłaby nie oczekiwać wiele za bramkarza, gdyż zależy jej głównie na tym, by zrzucić go z klubowej listy płac.

Ponadto dogadanie się dwóch klubów zapewne przybliżyłoby ich porozumienie także w kwestii pozyskania przez Barcelonę Marcusa Rashforda. Innymi słowy, na papierze łączy się tu wiele elementów, na których zależy zarówno Anglikom jak i Hiszpanom.