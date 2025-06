Nie do wiary, z czym Szczęsny miał problem w Barcelonie. Był jedyny

Wojciech Szczęsny potrzebował kilku tygodni, by powrócić do formy sprzed zakończenia kariery. Ciężko pracował, by osiągnąć sukces. W piątkowy wieczór dziennik "AS" doniósł jednak, że nie tylko brak ogrania był problemem na początku przygody Polaka z klubem. Przez niemal trzy miesiące pracował też nad innym aspektem, szczególnie ważnym dla Hansiego Flicka. Tylko on miał taki kłopot w drużynie.