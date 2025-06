Hansi Flick został trenerem FC Barcelony w maju 2024 roku. I niedługo później, jak za dotknięciem magicznej różdżki, znowu oglądaliśmy Roberta Lewandowskiego w najlepszej wersji. Polak i Niemiec tworzą niesamowity duet. Jednak mało kto wie, że 60-letni trener maczał palce w być może największym indywidualnym osiągnięciu Lewego w karierze.

Tak Hansi Flick zmotywował Lewandowskiego

O Flicku wypowiadał się Jonathan Sierck, współautor biografii ("Im moment") niemieckiego trenera: - Jedną z pierwszych rzeczy, o które (Flick) zapytał Lewandowskiego w Bayernie, było to, czy wie, jaki jest rekord bramek w sezonie w Bundeslidze. W Niemczech wszyscy myśleli, że ten rekord jest nieśmiertelny, a Hansi powiedział Robertowi, że powinien go pobić. Zaszczepił ten pomysł w jego głowie i Lewandowski faktycznie to zrobił. Chyba strzelił w tamtym sezonie 41 goli, co jest szalone - zdradził dobry znajomy Hansiego.

Siercka z Flickiem łączy też biznes. Panowie prowadzą firmę "Padel City", która jest właścicielem licznych padlowych kortów w Niemczech. Tu zresztą również pojawia się wątek Polaka. - Myślę, że Hansi Flick gra w padla ze swoim sztabem trenerskim. Robert Lewandowski też jest fanem tej dyscypliny - dodał Sierck.

W rozmowie w programie "Què T'hi Jugues!" przyjaciel Siercka przytoczył też kolejną historię, która dotyczy czasów strzeleckich popisów Lewandowskiego w Bayernie: - Kiedy Hansi Flick był trenerem w Monachium, zrobił z zawodnikami pewien zakład. Oni chcieli w klubie boisko do padla, a on powiedział, że jeśli wygrają Ligę Mistrzów, to będą je mieli. I faktycznie: Bayern wygrał Ligę Mistrzów, a teraz w jego centrum treningowym jest kort do padla - mówił.

Hansi Flick w maju przedłużył kontrakt z Barcą do czerwca 2027 roku.