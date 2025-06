Lewandowski zagrożony? Agent ujawnia. To on może zająć miejsce Polaka

FC Barcelona w jeden sezon przeszła bodajże największą wizerunkową metamorfozę w świecie futbolu. Rozgrywki 2024/2025 zaczynała z piętrzącymi się problemami organizacyjnymi, które sprawiały, że stała się znacznie mniej atrakcyjnym kierunkiem wyboru dla potencjalnych nowych piłkarzy. Tymczasem Hansi Flick zbudował zespół, który dziś uznawany jest za jeden z najlepszych na świecie, a wielu zawodników marzy o tym, by stać się elementem układanki Niemca.

Agent Alvareza wprost: "Czy lubi Barcę? Tak, oczywiście"

Jednym z takich zawodników najwyraźniej jest Julian Alvarez. Argentyńczyk w sezonie 2024/2025 dołączył do Atletico Madryt, które za 75 milionów euro (oraz 20 mln zmiennych) wykupiło go z Manchesteru City. W Hiszpanii zaliczył świetny sezon, gdyż w 54 meczach strzelił 29 goli i zaliczył 7 asyst. Jego popisy na boisku nie przełożyły się jednak na drużynowe trofea, gdyż w kraju Barcelona wygrała wszystko: rozgrywki LaLiga, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Jednak agent piłkarza, Fernando Hidalgo, zdradził w rozmowie z El Chiringuito TV, że Alvarez nie żywi z tego powodu urazy do "Dumy Katalonii". A wręcz przeciwnie, sympatyzuje z tym klubem.

- Czy Alvarez lubi Barcelonę? Tak, oczywiście, że podziwia hiszpańskie kluby. A śledząc karierę Messiego od dzieciństwa, widać wyraźnie, że jest niewielu Argentyńczyków, którzy nie czują czegoś do Barçy, zwłaszcza biorąc pod uwagę występy tej drużyny w obecnym sezonie - powiedział Hidalgo.

Agent Alvareza zdradził też, że jego klient ma dobre zdanie o zawodnikach "Blaugrany": - Julian jest bardzo wdzięczny wielu piłkarzom Barcelony, którzy zawsze dobrze się o nim wypowiadali, jak na przykład Cubarsí, co go motywuje.

Będzie nowym konkurentem dla Lewandowskiego? "Zobaczymy, jak sprawy się potoczą"

Takie słowa z ust agenta piłkarza mogą świadczyć o tym, że Alvarez byłby skłonny do opuszczenia Atletico na rzecz Barcelony. Oznaczałoby to, że Robertowi Lewandowskiemu przybędzie konkurent do gry w napadzie.

W najbliższym czasie nie byłby to jednak transfer prosty do zrealizowania dla klubu z Katalonii. 25-latek związał się z Atletico umową do 2030 roku, a portal Transfermarkt wycenia jego wartość na 90 milionów euro. Pomimo sukcesów na boisku, Barcelona w gabinetach wciąż zmaga się ze sporymi ograniczeniami finansowymi, stąd trudno wyobrazić sobie, by w najbliższym okienku transferowym mogła pozwolić sobie na taki wydatek. Jeżeli do takiej transakcji miałoby dojść, to raczej w lecie 2026 roku. Czyli wtedy, gdy wygasa obecny kontrakt Lewandowskiego.

- Dziś [Alvarez] jest w Atletico i jest tu bardzo szczęśliwy, podobnie jak Atletico jest zadowolone z jego obecności. Zobaczymy, jak potoczą się negocjacje. Piłka nożna jest bardzo zmienna. Barcelona będzie musiała porozumieć się z Atletico, które oceni tę sytuację i odbędą się negocjacje między trzema stronami. W piłce nożnej sprawy szybko się rozwijają i z pewnością mogą się wydarzyć dobre rzeczy - skomentował temat potencjalnego transferu Argentyńczyka Hidalgo.