Burza w Barcelonie. Hiszpanie ujawniają. "Ter Stegen jest wściekły"

W przyszłym sezonie sytuacja bramkarzy w Barcelonie będzie wyglądała zupełnie inaczej w porównaniu do poprzednich rozgrywek. Z klubu na pewno odejdzie Inaki Pena, a w ciągu najbliższych dni do Barcelony dołączy Joan Garcia z Espanyolu, za którego trzeba wpłacić klauzulę wykupu w wysokości 25 mln euro. Garcia był jednym z najlepszych bramkarzy ligi hiszpańskiej w poprzednim sezonie. Co w takiej sytuacji będzie z Marc-Andre ter Stegenem? Hiszpańskie media regularnie podają nowe informacje w tej sprawie.

Ter Stegen jest zły na sytuację w Barcelonie. "Nikt go nie poinformował"

Kataloński dziennik "Sport" podaje, że Ter Stegen jest niezadowolony z sytuacji związanej z bramkarzami w Barcelonie. Osoby z otoczenia bramkarza uważają, że toczy się pewna kampania przeciwko Ter Stegenowi, przez którą nie będzie mógł grać w przyszłym sezonie. "Niemiec chce, by Flick i Deco wyjaśnili mu intencje klubu. Nikt nie poinformował go o odejściu z klubu" - czytamy w artykule. "Sport" dodaje, że Barcelona nie będzie wymuszać odejścia Ter Stegena.

"Wewnętrznie nikt nie ukrywa, że z transferem Garcii najlepszym rozwiązaniem byłoby odejście Ter Stegena, bo klub zaoszczędziłby na jego wysokim wynagrodzeniu. Ponadto Garcia ma zapewnione miejsce w pierwszym składzie" - dodają hiszpańscy dziennikarze. Ter Stegen ma kontrakt z Barceloną do czerwca 2028 r. Jeśli doszłoby do rozwiązania kontraktu, to Niemiec nie zamierza rezygnować z części przysługującej mu pensji.

"Ter Stegen, choć tego nie mówi, jest wściekły z powodu tej sytuacji i wszystkiego, co się dzieje. Wkrótce ma nadzieję porozmawiać z klubem i wtedy podejmie decyzję dot. swojej przyszłości. Jeśli nie będzie pierwszym bramkarzem, pewnie zdecyduje się na zmianę otoczenia. Nie ułatwi odejścia, jeśli do niego dojdzie" - komentuje "Sport".

Warto przy tej okazji przypomnieć, że Wojciech Szczęsny nadal oficjalnie nie przedłużył kontraktu z Barceloną. Umowa Polaka wygasa z końcem czerwca, a klub proponuje mu jej przedłużenie o kolejny sezon, zawierając opcję jeszcze na rozgrywki 26/27.

W jakim kierunku mógłby podążyć Ter Stegen, jeśli odejdzie z Barcelony? Media wskazują na Arabię Saudyjską, a konkretniej na Al-Hilal, gdzie niedawno trenerem został Simone Inzaghi. "Klub z Arabii Saudyjskiej zamierza pozyskać bramkarza najwyższej klasy i widzi w piłkarzy Blaugrany rynkową okazję" - pisały hiszpańskie media.