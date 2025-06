Lewandowski przerwał milczenie ws. przyszłości Szczęsnego w Barcelonie

FC Barcelona nie ma jeszcze ustalonej grupy bramkarzy na przyszły sezon. Aktualnie w kadrze zespołu Hansiego Flicka znajduje się Marc-Andre ter Stegen, Wojciech Szczęsny i Inaki Pena. Pewne jest, że ten ostatni odejdzie z klubu. Szczęsny ma wkrótce złożyć podpis pod kontraktem, który zwiąże go z Barceloną na kolejny sezon. W tle toczy się hitowy transfer Joana Garcii z Espanyolu za 25 mln euro, co sprawia, że pojawiają się wątpliwości wokół Ter Stegena. Czy w takiej sytuacji Szczęsny faktycznie pozostanie w Barcelonie?

Lewandowski mówi wprost o przyszłości Szczęsnego. "Mam nadzieję"

Robert Lewandowski udzielił wywiadu "Mundo Deportivo" po zakończeniu sezonu 24/25. Co napastnik powiedział o przyszłości Szczęsnego w Barcelonie? - Po ostatnim meczu nie rozmawiałem ani z Wojtkiem, ani z klubem na ten temat. Myślę, że Barcelona szuka najlepszego rozwiązania dla siebie. Nie wiem, w jakim kierunku chce podążać, ale mam nadzieję, że Wojtek zostanie z nami na przyszły sezon - stwierdził.

A co Lewandowski mówił o Joanie Garcii, który ma trafić do Barcelony za 25 mln euro? - Ma za sobą dobry sezon, to bardzo dobry bramkarz. Ale myślę, że Garcia jest bramkarzem drużyny, która ma dziesięć sytuacji w meczu i może obronić osiem lub dziewięć. W Barcelonie masz jedną lub dwie okazje i musisz je obronić. Szczerze, nie chcę o tym rozmawiać, bo nie mam wystarczających informacji w tym temacie - dodał kapitan reprezentacji Polski.

To ulubione gole Lewandowskiego. "W życiu nie widziałem"

Wcześniej Lewandowski opowiadał w tym wywiadzie, że Lamine Yamal ma szanse na Złotą Piłkę. A co ogólnie sądzi o jego progresie?

- Lamine mentalnie ma już 23 lub 24 lata. Jeśli masz takiego gracza, jak on, to drużyna staje się bardzo niebezpieczna w ataku. Jeśli Lamine będzie chciał pracować, nie tylko przez rok lub dwa, ale pięć, sześć lub siedem lat, to może grać na najwyższym poziomie przez wiele lat i zdobyć wiele tytułów. Do tej pory nie widziałem w życiu takiego gracza, zwłaszcza w tym wieku, z takim talentem, jaki on ma - wytłumaczył Lewandowski.

Lewandowski ma już 101 goli w barwach Barcelony. Który z nich najlepiej wspomina? - Pierwszą bramkę? Może drugą? Wśród tych 101 goli było wiele ważnych. Ale mam wiele innych, które są ulubione. Te strzelone Realowi Madryt są zawsze wyjątkowe. Ta pierwsza i setna bramka też była ważna - podsumował.