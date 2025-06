Petr Cech przemówił ws. Szczęsnego i Barcelony. "Nie widzę powodu"

Wojciech Szczęsny był jednym z bohaterów FC Barcelony w tym sezonie. To m.in. za sprawą jego kapitalnych interwencji udało się wywalczyć aż trzy tytuły. Mowa o mistrzostwie Hiszpanii, Pucharze Króla czy Superpucharze kraju. Ba, przez 22 mecze nie zaznał smaku porażki. A to wszystko osiągnął kilka miesięcy po tym, jak oficjalnie ogłosił przejście na emeryturę. Oferta z katalońskiej drużyny skusiła go jednak do tego, by wrócić do futbolu.

Petr Cech mówi o Wojciechu Szczęsnym. "Nie widzę powodu, dla którego nie miałby kontynuować kariery w Barcelonie"

O powrocie Szczęsnego na boisko mówił Petr Cech. W rozmowie z WP SportoweFakty przyznał, że ta chwilowa przerwa (od sierpnia, kiedy to Polak pożegnał się z rywalizacją do października, kiedy do niej wrócił) "dobrze mu zrobiła". - Odpoczął, odzyskał energię. A kiedy zgłasza się do ciebie Barcelona, nie jest dziwne, że zgadzasz się jej pomóc. (...) Po powrocie na boisko spisywał się naprawdę dobrze. Wszystko ułożyło się wręcz znakomicie - ocenił legendarny bramkarz.

Czy jego zdaniem ewentualne przedłużenie współpracy Szczęsnego z Barceloną to dobry ruch? - Uważam, że tak - mówił wprost. - Jeśli tylko Szczęsny czuje się dobrze fizycznie i mentalnie, jeśli ciągle ma energię do gry, nie widzę powodu, dla którego nie miałby kontynuować kariery w Barcelonie - dodawał.

Co zrobi Szczęsny?

A co na ten temat sądzi sam Szczęsny? - Myślę, że jeśli przedłużę kontrakt, to z myślą o tym, żeby w przyszłym sezonie gwarantować jakość i zabezpieczenie na ławce. Dla mnie to nowa sytuacja, ale myślę, że mogę to zaakceptować - mówił kilka tygodni temu.

I wiele wskazuje na to, że faktycznie na dniach zostaną dopełnione formalności. Pierwotnie miał być zastępcą Marca-Andre ter Stegena, ale Niemiec może odejść z drużyny. Media sugerują, że nawet jeśli 33-latek zostanie, to nie będzie brany pod uwagę do obsady bramki. Czy to oznacza, że Polak zagwarantuje sobie status numeru jeden? Raczej nie, bo do zespołu ma dołączyć utalentowany Joan Garcia z Espanyolu.

O tym, jak Barcelona poukłada drużynę, przekonamy się w kolejnych tygodniach. Jak na razie Szczęsny nie ma umowy na kolejny sezon. Jego kontrakt obowiązuje tylko do końca czerwca 2025.