FC Barcelonie grozi sroga kara. UEFA nie będzie mieć litości

FC Barcelona ma wiele powodów do zadowolenia po niedawno zakończonym sezonie. Jednak najnowsze wieści mogą wywołać niepokój u wszystkich związanych z tym klubem. Jak donosi "The Times", ekipa z Katalonii ponownie złamała zasady Financial Fair Play i tym razem mają ją czekać surowsze konsekwencje.