Sensacyjny kierunek ter Stegena! "Są gotowi obsypać go złotem"

"Plan klubu zakłada, że Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny golkiperem rezerwowym. To oznacza, że ter Stegen, który pozostaje związany z Barceloną do 2028 roku, będzie zmuszony poszukać nowego pracodawcy, jeśli chce występować w podstawowym składzie reprezentacji Niemiec na mistrzostwach świata w 2026 roku" - przekazał we wtorek dziennikarz Fernando Polo z "Mundo Deportivo" o planach bramkarskich FC Barcelony na sezon 2025/2026.

Marc-Andre ter Stegen odejdzie z FC Barcelony? "Chcą go obsypać złotem"

Okazuje się, że jest już pierwszy chętny na sprowadzenie kapitana FC Barcelony. "Al-Hilal jest zainteresowany zakontraktowaniem Ter Stegena. Klub z Arabii Saudyjskiej zamierza pozyskać bramkarza najwyższej klasy i widzi w piłkarzy Blaugrany rynkową okazję" - ogłosił we wtorek kataloński "Sport".

"Sytuacja Marca-Andre ter Stegena w Barcelonie w ostatnich dniach przybrała dziwny obrót. Podczas gdy wszystko wskazywało na to, że Niemiec będzie wyraźnym kandydatem do podstawowego składu, a Szczęsny będzie jego luksusowym zastępcą, to decyzja Barcelony o zakontraktowaniu młodego bramkarza Joana Garcii może zagrozić jego przyszłości jako piłkarza Blaugrany. Barcelona nie rozmawiała jeszcze z Ter Stegenem i nie zrobi tego, dopóki nie zostanie ogłoszone oficjalne pozyskanie bramkarza Espanyolu" - poinformował Lluis Miguelsanz.

Dodano, że przybycie Joana Garcii ma "strategiczne znaczenie dla przyszłości klubu". Chociaż Ter Stegen chce pozostać w klubie i ma silne wsparcie ze strony trenera bramkarzy Jose de la Fuente, to Barcelona "nie ukrywa, że idealnym scenariuszem dla Ter Stegena byłoby poszukanie sposobu na odejście". Taką opcję ma w najbliższym czasie zasugerować mu sam klub. I tu pojawia się Al-Hilal.

"Arabowie są gotowi obsypać Ter Stegena złotem, aby zastąpił wątpliwego Bono od nowego sezonu. Al-Hilal zapłaciłby kwotę transferu, co mogłoby być sytuacją korzystną dla wszystkich stron... z wyjątkiem Niemca, patrząc ze sportowego punktu widzenia. Wyjazd do Arabii Saudyjskiej może w perspektywie krótkoterminowej i średnioterminowej położyć kres jego nadziejom na grę w reprezentacji Niemiec. Ter Stegen nie chce płacić takiej ceny. Na razie publicznie oświadczył, że nie chce opuszczać Barcelony, ale nikt nie wie, czy długo utrzyma swoje stanowisko. Sytuacja bramkarzy Barcelony stała się ciekawsza, a klub jasno przedstawił swoją strategię" - podsumowano.