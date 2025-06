Lewandowski wydał wyrok ws. przyszłości gwiazdy Barcelony

Robert Lewandowski zakończył już sezon 2024/25. I zrobił to w niezwykle efektowny sposób - zdobywając dublet w starciu z Athletikiem Bilbao (3:0). Teraz przed nim kilka tygodni na odpoczynek i rekonwalescencję. Zrezygnował z udział w czerwcowym zgrupowaniu kadry z powodu zmęczenia i pozostał w Hiszpanii. Tam udzielił obszernego wywiadu dla "Mundo Deportivo".

Robert Lewandowski mówi wprost. Yamal zasługuje na Złotą Piłkę

Jedna z poruszonych kwestii dotyczyła Lamine'a Yamala. To młody i niezwykle utalentowany wychowanek Barcelony, z którym Polak miał okazję grać w tym sezonie. Wspólnie wykreowali wiele znakomitych akcji, które zapewniły drużynie gole. Łącznie zdobyli ich aż 60 (42 zanotował Polak, a 18 Hiszpan). - Kiedy spojrzysz na tego Lamine'a z początku kampanii i tego z jej końca, to z pewnością zobaczysz różnicę. W ostatnich trzech miesiącach był na innym poziomie - zaczął Lewandowski.

Dlatego też Polak sądzi, że Hiszpan ma szansę, by wywalczyć Złotą Piłkę. W najnowszych rankingach zajmuje drugą lokatę, tuż za Ousmane Dembele. - Oczywiście, że ma szansę. Tyle tylko, że są też inne rzeczy, które są bardzo ważne w plebiscycie Złotej Piłki. To zależy od zasad, jakie obowiązują w danym roku. (...) Dla mnie niesamowita byłaby sytuacja, w której mój kolega z boiska zdobywa tę statuetkę - dodawał.

Lewandowski zachwycony postawą Yamala. Ma dla niego jedną radę. Kluczową

Lewandowski niejednokrotnie podkreślał, że Yamal robi na nim ogromne wrażenie i to od momentu, kiedy po raz pierwszy zobaczył go na murawie. Wspomniał o tym też w rozmowie z "Mundo Deportivo". - Pamiętam moment, kiedy przyszedł do nas na pierwszy trening. Wówczas miał 15 lat. Nigdy w życiu nie widziałem takiego piłkarza, zwłaszcza tak młodego, z takim talentem, jaki on posiada. (...) Lamine, podobnie jak inni zawodnicy z zespołu, są już piłkarzami Barcelony. Z drugiej strony, to wciąż dzieci - mówił. Ale nie tylko talentem imponuje mu Hiszpan.

- Jest też graczem o bardzo zdrowym umyśle. Nie wygląda na 17 lat. Wykazuje się dużą dojrzałość w taktyce, a także w innych kwestiach, o których dyskutujemy na murawie. Szybko dochodzimy do wniosku, że możemy się poprawić. (...) Psychicznie ma już 23 lub 24 lata. Sądzę, że w sytuacji, w której będzie miał chęć do pracy nie tylko przez rok czy dwa, ale przez pięć, sześć bądź siedem, to może grać na najwyższym poziomie przez wiele lat i zdobywać mnóstwo trofeów - zaznaczył.

Lewandowski nie tylko wychwalał Yamala, ale dał mu też ważną radę, dzięki której może być groźny w kolejnym sezonie. - Sądzę, że kluczowe jest, aby odpoczął po kampanii, która właśnie dobiegła końca. Nie mam wątpliwości, że jest psychicznie wyczerpany. Kiedy grasz w tym wieku co trzy dni i to na tym poziomie, nie jest łatwo - zaznaczał.

Z pewnością Lewandowski będzie śledził zmagania reprezentacji Polski, ale sprzed telewizora. Już w piątek Biało-Czerwoni zagrają sparing z Mołdawią, a cztery dni później zmierzą się z Finlandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Będzie to niezwykle ważne spotkanie, dlatego też kibice i eksperci dziwią się i mocno ubolewają, że kapitan kadry nie przyjedzie na zgrupowanie.