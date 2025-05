Dogadali się! Real zapłaci za ten transfer 50 milionów euro

2 - tylko tyle trofeum zdobył Real Madryt w sezonie 2024/2025. W dodatku te najmniej prestiżowe i te, które najmniej cieszą kibiców - Superpuchar Europy i Puchar Interkontynentalny. Oprócz tego zajął drugie miejsce w La Lidze, przegrał finał Pucharu Króla oraz finał Superpucharu Hiszpanii. W tych trzech ostatnich rozgrywkach triumfował największy rywal Realu Madryt - FC Barcelona.

Po sezonie 2024/2025 działacze Realu Madryt zakontraktowali nowego trenera Xabiego Alonso oraz ruszyli na zakupy. Umowy podpisali dwaj piłkarze z Premier League: prawy obrońca Trent Alexander-Arnold (z Liverpoolu) i stoper Dean Huijsen (Bournemouth). To jednak nie koniec wzmocnień. Do klubu dołączy też kolejny obrońca. Według informacji "Relevo" umowę podpisze 22-letni Alvaro Carreras, grający na lewej stronie defensywy.

"Oczekuje się, że zawodnik ten przybędzie do Realu, aby wziąć udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. Transfer jest już blisko i może zostać sfinalizowany w ciągu najbliższych dni. Jest to pragnienie wszystkich stron, które zdają się zdeterminowane, by jak najszybciej osiągnąć pomyślne zakończenie. Tym samym piłkarz szkolony w La Fabrica [nazwa akademii Realu Madryt - red.] spełnił swoje marzenie o dołączeniu do pierwszej drużyny Realu, a Xabi Alonso zyskał nowego lewego obrońcę" - pisze "Relevo".

Klub jest podekscytowany wszechstronnością Carrerasa.

"Klub i sztab szkoleniowy cenią sobie uniwersalny profil Carrerasa, który pozwala mu sprawdzać się zarówno w obronie, jak i w ofensywie, a także jego wszechstronność, bo może grać na swojej naturalnej pozycji, jako lewy obrońca, a także jako środkowy obrońca. Alonso bardzo go lubi - dodaje "Relevo".

Dziennikarz dodaje, że Real Madryt zapłaci za transfer 50 milionów euro.

Carreras w sezonie 2024/2025 zagrał w 50 spotkaniach, zdobył cztery gole i miał pięć asyst.