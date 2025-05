Przełomowe wieści ws. rywala Szczęsnego. "Może odejść"

Marc-Andre ter Stegen czy Wojciech Szczęsny? Wydawało się, że to właśnie między tą dwójką rozstrzygnie się kwestia obsady bramki FC Barcelony w kolejny sezonie. W sprawie może dojść jednak do zwrotu, o którym pisze "AS". Niewykluczone, że Niemiec odejdzie z zespołu. Pojawił się jeden warunek. O czym mowa?