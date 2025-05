Szybko poszło. Pierwszy piłkarz odchodzi z Barcelony!

Mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii - FC Barcelona w sezonie 2024/2025 na krajowym podwórku wygrała wszystko, co było do wygrania. W Lidze Mistrzów dotarła do półfinału rozgrywek. Wygląda na to, że wkrótce klub ogłosi finalizację pierwszego transferu wychodzącego. Dziennikarze przekonują, że porozumienie jest naprawdę blisko.

Dziennikarze już wiedzą. Piłkarz odejdzie z Barcelony

"Oczekuje się, że Barca i Como sfinalizują sprzedaż Alexa Valle w ciągu najbliższych kilku godzin, najpóźniej dzisiaj w ciągu jednego lub dwóch dni, jeśli nie będzie żadnych komplikacji. Włoski klub poinformował Katalończyków o zamiarze zapłacenia klauzuli odstępnego w wysokości sześciu milionów euro" - napisał kataloński dziennik "Mundo Deportivo".

Według informacji wspomnianego źródła zainteresowanie lewym obrońcą przejawiały także Real Betis i Borussia Dortmund, ale ostatecznie zwiąże on swoją przyszłość z Como. Trenerem tego zespołu jest dobrze wszystkim znany w Katalonii Cesc Fabregas. Jak podaje "Mundo Deportivo" kluby zgodziły się na to, aby Como zrealizowało płatność w ratach.

Cztery miliony euro Barcelona dostanie od razu, a dwa kolejne Włosi przeleją latem 2026 roku. Warto pamiętać, że Valle w Como spędził tylko drugą część zakończonego sezonu. Celtic Glasgow, w którym występował jesienią, nie zawsze zapewniał mu regularną grę.

W Como Valle rozegrał 15 meczów i był etatowym lewym obrońcą beniaminka. Jego zespół zajął wysokie 10. miejsce w ligowej tabeli, tuż za słynnym Milanem i Bologną - dwoma uczestnikami poprzedniej edycji Ligi Mistrzów.