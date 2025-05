Lewandowski sam przemówił do kibiców Barcelony. Wyjaśnił swoją przyszłość

Robert Lewandowski ma za sobą trzeci sezon w barwach FC Barcelony. W niedzielę w ostatniej kolejce La Liga Katalończycy wygrali 3:0 na wyjeździe z Athletikiem po dublecie polskiego napastnika i trafieniu Daniego Olmo. Dla Lewandowskiego był to wyjątkowy wieczór, gdyż ustrzelił upragnioną bramkę nr 100 dla Barcelony, na którą czekał ponad miesiąc.

Robert Lewandowski zwrócił się do kibiców FC Barcelony

Po zakończeniu meczu w Bilbao FC Barcelona opublikowała krótkie nagranie, w którym Robert Lewandowski zwrócił się do kibiców katalońskiego klubu, podsumowując miniony już sezon.

- Cześć, kibice Barcelony, jak się macie? Muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tej drużyny. Jestem bardzo dumny z tego, co osiągnęliśmy w tym sezonie i myślę, że wszyscy jesteście bardzo zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy na boisku. Dziękuję bardzo za wsparcie. Do zobaczenia w przyszłym sezonie. Adios - powiedział Lewandowski.

"Mundo Deportivo" jednoznacznie zinterpretowało słowa 36-latka. "Tym nagraniem 'Lewy' daje jasno do zrozumienia, że w przyszłym sezonie nadal będzie piłkarzem Barcelony. Jego statystyki sprawiają, że Katalończycy nie będą musieli szukać zastępstwa, a Ferran Torres poczynił znaczący postęp i jest więcej niż niezawodną alternatywą dla Polaka, którego Flick będzie coraz częściej musiał zmieniać" - napisano.

Robert Lewandowski miniony już sezon zakończył z 42 bramkami i trzema asystami w 52 spotkaniach. W sumie przez trzy lata gry dla FC Barcelony zdobył 101 bramek i zanotował 20 asyst w 147 meczach. Z katalońskim klubem wygrał dwa mistrzostwa, dwa Superpuchary i Puchar Hiszpanii. Jego umowa obowiązuje jeszcze przez sezon 2025/2026.