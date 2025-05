Modrić w końcu nie wytrzymał. Oto kulisy rozstania z Realem Madryt

Legenda. To słowo najbardziej opisuje status, który Modrić wypracował sobie w Realu przez trzynaście lat gry w tym klubie. Przeszedł w nim drogę od bycia okrzykniętym przez magazyn "Marca" najgorszym transferem 2012 roku, bo stanie się jednym z najbardziej utytułowanych piłkarzy w dziejach "Los Blancos" i wzorem gracza na pozycji numer 10. Wygrał z tym klubem wszystko, zdobywając łączną liczbę 27 trofeów. Aż 6 z nich stanowią puchary za zwycięstwa w Lidze Mistrzów.

