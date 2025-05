Flick ogłosił ws. bramkarzy w Barcelonie. "Zdecydowaliśmy"

FC Barcelona wygrała 3:0 z Athletic Bilbao w ostatniej kolejce LaLigi w sezonie 2024/25. Dublet strzelił Robert Lewandowski, dla którego pierwsze trafienie było golem nr 100 w karierze. Podopieczni Hansiego Flicka nie musieli się specjalnie wysilać, gdyż już wcześniej zapewnili sobie mistrzostwo Hiszpanii.

Flick dostał pytanie o Inakiego Pene

Dość zaskakującą decyzję przed tym meczem podjął Hansi Flick. Niemiec w pewnym momencie sezonu postawił na Wojciecha Szczęsnego, który zastąpił między słupkami Inakiego Pene. Hiszpańskie media donosiły, że to nie spodobało się Hiszpanowi i po sezonie ma opuścić klub. Niemiecki szkoleniowiec dostał pytanie o tego właśnie zawodnika na pomeczowej konferencji prasowej.

Jak relacjonuje serwis FCBarca.com, Flick dostał pytanie, czy to był jego ostatni mecz w barwach FC Barcelony. - Nie wiem tego, ale chciałbym mu podziękować, bo zasługuje na to - odparł.

Kataloński "Sport" dodał - powołując się na słowa Niemca - że piłkarz nie był zadowolony z tej decyzji o postawieniu na Szczęsnego. - Na treningach zawsze daje z siebie wszystko, jest bardzo dobrym profesjonalistą. Zdecydowaliśmy, że dzisiaj na to zasłużył i chcę mu podziękować. Zagrał dobry mecz, jestem z niego bardzo zadowolony - podkreślił.

Joan Garcia trafi do FC Barcelony?

Hansi Flick został również zapytany o potencjalny transfer Joana Garcii. "Jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale nie mówię o tych, których nie ma w mojej drużynie" - wyznał, cytowany przez Sport.es i podkreślił, że FC Barcelona ma "trzech fantastycznych bramkarzy".

Na temat przyszłości Joana Garcii wypowiedział się m.in. trener Espanyolu Barcelona - Manolo Gonzalez. Prowadzący program RAC1 "Tu Diras" zapytali szkoleniowca zainteresowanie tym zawodnikiem przez Barcę. "Wiem, że ma silne uczucia do klubu. Nie siedzę mu w głowie, ale byłbym bardzo zaskoczony, gdyby trafił do Barcelony" - oświadczył, cytowany przez "Mundo Deportivo".

- Mają Ter Stegena i dlatego, że są odwiecznymi rywalami, byłbym bardzo zaskoczony.... Ale nie jestem w niczyjej głowie i nie wiem, co zrobi. Ja mu nic nie będę mówił. Jeśli ktoś zapłaci klauzulę, a on będzie tego chciał, to nic nie da się zrobić. Powiedziałem mu, żeby się zastanowił, bo musi grać - dodał.

"Barcelona osiągnęła wstępne porozumienie"

Z kolei Hiszpański AS, który powołuje się na Cadena Ser informuje, że "Barcelona osiągnęła porozumienie z Joanem Garcią". "Ma już podpisane wstępne porozumienie" - czytamy.

"Barcelona, ??biorąc pod uwagę limit wynagrodzeń, mogłaby wypożyczyć bramkarza na sezon do jednego z klubów LaLiga (Betis i Valencia go chcą), ponieważ wiedzą, że Ter Stegen, mając kontrakt do 2028 roku, nie byłby skłonny do uzgodnionego odejścia i że przez pozostałe lata musiałby otrzymywać wynagrodzenie. Joan García rozważałby wypożyczenie, ponieważ chce grać. Choć na tym etapie również nie można niczego wykluczyć" - dodano.