Światowe media pełne zachwytu po tym, co zrobił Lewandowski. Tak go nazwali

Dwie bramki Roberta Lewandowskiego i gol Daniego Olmo - to przyczyniło się do niedzielnej wygranej FC Barcelony z Athletikiem 3:0. Kataloński klub zakończył tym samym grę w sezonie 2024/2025. To spotkanie było wyjątkowe dla Lewandowskiego, gdyż udało mu się zdobyć bramki nr 100 i 101 w barwach FC Barcelony.

Światowe media skomentowały dublet Roberta Lewandowskiego

Dwa gole strzelone przez polskiego napastnika z drużyną z Kraju Basków zostały odnotowane przez światowe media. "Dwie bramki Lewandowskiego zapewniły Barcelonie zwycięskie zakończenie sezonu w Bilbao" - czytamy w relacji agencji Reuters. "Noc należała do Lewandowskiego, który zapewnił Barcelonie prowadzenie w 14. minucie. Polski napastnik spokojnie opanował precyzyjne podanie Fermina Lopeza, omijając pułapkę ofsajdową, a następnie zręcznie przerzucił piłkę nad bramkarzem Unai Simonem" - dodano.

"Lewandowski strzela dwa gole dla mistrzowskiej Barcelony, ale nie potrafi dogonić Mbappé w walce o tytuł króla strzelców" - pisze z kolei "The Washington Post". "Lewandowski przewodził klasyfikacji strzelców przez większą część sezonu, ale Mbappe zakończył go świetną passą, strzelając 10 goli w ostatnich sześciu meczach" - zauważono. Francuz zakończył sezon z 31 bramkami, a Lewandowski miał ich 27.

"Robert Lewandowski osiąga kamień milowy w Barcelonie" - ogłosił One Football, pisząc o trafieniu nr 100 Polaka w katalońskim klubie. "Legendarny polski napastnik zdobył dwa gole w ciągu trzech minut. [...] W wieku 36 lat nie widać u niego oznak, że miałby zwolnić tempo pod bramką rywali" - podsumowano.

"Lewandowski zdobywa setną bramkę, a mistrzowska Barca żegna się w wielkim stylu" - ogłosiło France24. Nie zabrakło jednak łyżki dziegciu w pomeczowej relacji. "Lewandowski zmarnował dwie dobre okazje w drugiej połowie, gdy Barcelona próbowała powiększyć przewagę i zakończyć mecz w wielkim stylu" - zaznaczono.

Robert Lewandowski miniony już sezon zakończył z 42 bramkami i trzema asystami w 52 spotkaniach. W sumie przez trzy lata gry dla FC Barcelony zdobył 101 bramek i zanotował 20 asyst w 147 meczach. Z katalońskim klubem wygrał dwa mistrzostwa, dwa Superpuchary i Puchar Hiszpanii. Jego umowa obowiązuje jeszcze przez sezon 2025/2026.