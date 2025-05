Nocny wpis Lewandowskiego. Pokazał, co działo się w szatni Barcelony

Robert Lewandowski dołączył do elitarnego grona piłkarzy, którzy strzelili ponad 100 goli w barwach FC Barcelony. Polak musiał długo się naczekać na 100. trafienie, ale w końcu ono przyszło w ostatnim meczu sezonu z Athletic Bilbao. Po spotkaniu napastnik zamieścił specjalne zdjęcie, na którym celebruje to wydarzenie z kolegami. A to nie wszystko.

Fot. REUTERS/Pankra Nieto Otwórz galerię (3)