Przełom ws. ter Stegena! Na to właśnie czekał

Reprezentacja Niemiec przez lata nie miała kłopotu z obsadą swej bramki. Absolutnym numerem jeden był Manuel Neuer, a w razie jego kontuzji między słupki wskoczyć mógł ter Stegen. Ewentualnym kłopotem mogła być ogromna przepaść między tą dwójką a resztą. Nasi zachodni sąsiedzi mogli jednak zakładać, że przez lata pojawi się ktoś, kto po emeryturze Neuera, a potem też ter Stegena, będzie ich naturalnym następcą na najwyższym poziomie. Problem w tym, że taki golkiper na ten moment nie istnieje.

Neuera i ter Stegena nie ma, a tu sami debiutanci. Niemcy stworzyli sobie problem

Bramkarz Bayernu Monachium po Euro 2024 zakończył karierę w kadrze. Z kolei piłkarz Barcelony we wrześniu doznał bardzo poważnej kontuzji, która zabrała mu większość sezonu. Niemcom zrobił się spory kłopot. Podczas październikowego zgrupowania w zeszłym roku selekcjoner Julian Naglesmann powołał 28-letniego Alexandra Nuebela ze Stuttgartu, 34-letniego Olivera Baumanna z Hoffenheim i 34-letniego Janisa Blaswicha w Salzburga. W listopadzie tego ostatniego zastąpił Stefan Ortega z Manchesteru City, podobnie jak w marcu tego roku. Wszyscy ci czterej bramkarze przed październikiem mieli łącznie rozegranych... zero spotkań w kadrze narodowej.

Kłopoty bramkarskie nie powstrzymały Niemców przed najpierw wyjściem z grupy w Dywizji A (1. miejsce przed Holandią, Węgrami i Bośnią), a potem awansem do półfinału (5:4 w dwumeczu z Włochami). Sześcioma spotkaniami w okresie październik-marzec podzielili się Baumann (4 mecze) oraz Neubel (2). Niby nie bronili źle, ale można było się zastanawiać jak szybko Nagelsmann znów powoła ter Stegena, gdy ten wróci do zdrowia.

Ter Stegen potrzebny na wczoraj. Niemcy nie czekali ani zgrupowania dłużej

Okazuje się, że tak szybko, jak to tylko możliwe. Odkąd Niemiec znów jest zdrowy, zdążył rozegrać w międzyczasie zaledwie dwa spotkania w barwach Barcelony (2:1 z Rayo Vallacano, 2:3 z Villarealem). Za obydwa był zresztą krytykowany i daleko mu do wysokiej formy. Niemcom to jednak najwyraźniej nie przeszkadza. Ter Stegen znalazł się wśród powołanych golkiperów (obok Neubela i Baumanna) na czerwcowe zgrupowanie.

Nasi zachodni sąsiedzi rozegrają w jego trakcie półfinał Ligi Narodów z Portugalią (4 czerwca, 21:00) i w zależności od wyniku tego spotkania finał lub mecz o trzecie miejsce (8 czerwca). Biorąc pod uwagę, jak spieszno było Niemcom, by znów go powołać, nie da się wykluczyć, że z miejsca wskoczy znów do bramki.