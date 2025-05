Hiszpanie wszczęli alarm ws. Lewandowskiego. "Ostatnia szansa"

Przed FC Barceloną ostatni mecz w tym sezonie LaLigi. Choć klub już ma zapewnione mistrzostwo, to jest jedna osoba, która o coś walczy w tym klubie. Mowa oczywiście o Robercie Lewandowskim, który ma minimalne szanse na koronę króla strzelców, ale będzie chciał zwieńczyć ten fantastyczny sezon 100. bramką w barwach Blaugrany. Hiszpańscy dziennikarze alarmują. "To go dusi" - czytamy.

Fot. REUTERS/Albert Gea Otwórz galerię (3)