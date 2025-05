Real przekazał fatalne wieści ws. młodej gwiazdy. To już koniec

Końcówka sezonu Realu Madryt związana jest z rozczarowaniami w La Lidze, Pucharze Króla i Lidze Mistrzów oraz kontuzjami. Przy okazji ostatniego spotkania z Sevillą (2:0) Carlo Ancelotti nie mógł liczyć aż na 11 zawodników pierwszego zespołu, którzy zmagali się z mniej lub bardziej poważnymi urazami i kontuzjami.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwszy taki finał Ligi Mistrzów od 17 lat! "Nigdy bym się nie spodziewał"

Tylko dwóch piłkarzy Realu Madryt nie doznało kontuzji w tym sezonie

Do meczu na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan tylko trzech zawodników Realu Madryt nie doznało żadnej kontuzji w tym sezonie. Byli to Endrick, Arda Guler i 39-letni Luka Modrić. To się jednak zmieniło po meczu z Sevillą, gdyż w środowe popołudnie klub ze stolicy Hiszpanii poinformował o problemach zdrowotnych 18-letniego napastnika z Brazylii.

Zobacz też: Lewandowski odpowiedział na ofertę innego klubu! Kibice nie wytrzymali

"Po badaniach przeprowadzonych przez służby medyczne Realu Madryt na naszym zawodniku Endricku, zdiagnozowano u niego uraz ścięgna podkolanowego w prawej nodze. Uraz pod obserwacją" - poinformował Real Madryt w oficjalnym komunikacie. Według hiszpańskich mediów Brazylijczyka czeka dwumiesięczna przerwa i tym samym przegapi Klubowe Mistrzostwa Świata.

Ostatni mecz ligowy Real Madryt rozegra w sobotę 24 maja o godz. 16:15 u siebie z Realem Sociedad. Będzie to zarazem ostatnie spotkanie Carlo Ancelottiego w roli trenera "Królewskich". Po nim włoski szkoleniowiec obejmie reprezentację Brazylii, a Real niemal na 99 proc. przejmie Xabi Alonso. To właśnie pod wodzą baskijskiego trenera madrytczycy wezmą udział w Klubowych Mistrzostwach Świata, które zostaną rozegrane w Stanach Zjednoczonych w dniach 15 czerwca - 13 lipca. W grupie Real zmierzy się z Al-Hilal, FC Pachucą i Red Bullem Salzburg.