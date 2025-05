Co dalej z Lewandowskim i Szczęsnym? Hiszpanie ogłaszają. "Są wątpliwości"

Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny mieli ogromny wpływ na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii przez Barcelonę. Lewandowski strzelił 25 goli w Primera Division, ale raczej nie zostanie królem strzelców i przegra ten wyścig z Kylianem Mbappe. Szczęsny wszedł do bramki Barcelony na początku tego roku, ale w tym czasie zdążył zanotować osiem czystych kont w piętnastu meczach. Czy zobaczymy obu Polaków w barwach Barcelony w sezonie 25/26? Nowe wiadomości w tej sprawie pojawiają się w hiszpańskiej prasie.

Hiszpanie ogłaszają ws. przyszłości Polaków w Barcelonie. "Są wątpliwości"

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" pisze o planach transferowych Barcelony przed sezonem 25/26. Czego możemy się dowiedzieć w kontekście Polaków? Hiszpański dziennikarz podaje, że Lewandowski ma oferty z innych klubów, ale zamierza wypełnić kontrakt z Barceloną, ważny do czerwca 2026 r. Podobną decyzję podjął Ferran Torres, który spisywał się dobrze w roli zmiennika Lewandowskiego.

W przypadku Szczęsnego "Mundo Deportivo" podaje, że "są wątpliwości" co do bramkarza. Barcelona zaproponowała mu umowę 1+1, a teraz nadszedł czas decyzji przez Szczęsnego i jego rodzinę. Jeżeli Szczęsny zdecyduje się podpisać kontrakt, to Barcelona zapewni sobie duet doświadczonych bramkarzy wraz z Marc-Andre ter Stegenem. Jeśli jednak Szczęsny zechce wrócić na emeryturę, to klub będzie musiał zdecydować, czy chce kupić doświadczonego bramkarza, czy postawić na kogoś młodszego.

W tym przypadku wraca temat Joana Garcii z Espanyolu, który może być dostępny za 15 mln euro, jeżeli jego klub spadnie do drugiej ligi hiszpańskiej. Pewne za to jest odejście Inakiego Peny.

To jest priorytet transferowy Barcelony. Kierunek Premier League

"Mundo Deportivo" pisze też o pozostałych planach Barcelony. Za priorytet na rynku transferowym uchodzi Luis Diaz z Liverpoolu. Kolumbijczyk ma dwa lata ważnego kontraktu, a klub miał już skontaktować się z otoczeniem Diaza. Inną opcją dla Barcelony jest Marcus Rashford z Manchesteru United, który był niedawno wypożyczony do Aston Villi. Barcelona mogłaby wypożyczyć Anglika z opcją wykupu.