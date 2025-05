Świetne wieści dla Barcelony! Wszystko gotowe. Gwiazda "zaklepana"

Za FC Barceloną znakomity sezon, którego mało kto się spodziewał. Mimo niewielu transferów Hansi Flick zdołał odmienić zespół, który chwilę wcześniej raz po raz przegrywał w kolejnych rozgrywkach z największym rywalem - Realem Madryt. Teraz na krajowym podwórku Barca zgarnęła wszystko - mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. W Lidze Mistrzów z kolei katalońska drużyna była o krok od finału, ale po dogrywce lepszy okazał się Inter Mediolan.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwszy taki finał Ligi Mistrzów od 17 lat! "Nigdy bym się nie spodziewał"

Teraz prezydent Joan Laporta i spółka przystąpili do ruchów kadrowych, które sprawią, że w nowym sezonie Barcelona będzie jeszcze silniejsza. Nie od dziś wiadomo, że dogadany w sprawie nowego kontraktu jest trener Hansi Flick i jak się okazuje, w środę Niemiec ma oficjalnie przedłużyć umowę do czerwca 2027 roku.

Świetne wieści dla Barcelony! Raphinha przedłuży kontrakt do 2028 roku

Niespodzianką dla kibiców FC Barcelony może być jednak to, jak szybko udało się zamknąć kwestię nowego kontraktu Brazylijczyka Raphinhi. Jak informuje "Mundo Deportivo", Barca osiągnęła pełne porozumienie ze swoim skrzydłowym, który przedłuży kontrakt o rok, do czerwca 2028 roku.

Co więcej, ma to nastąpić już w najbliższy czwartek 22 maja, żeby Raphinha mógł spokojnie udać się na zasłużony urlop po ostatnim meczu ligowym z Athletikiem Bilbao (25 maja).

Od dłuższego czasu nie podlegało większym wątpliwościom, że Brazylijczyk otrzyma nowy kontrakt w nagrodę za swój fantastyczny sezon, w którym strzelił 34 goli i zaliczył 25 asyst w 56 meczach oficjalnych. Mówił o tym prezydent Joan Laporta, a także sam zawodnik. Zaskoczeniem może być jednak tempo finalizacji rozmów.

Raphinha występuje w FC Barcelonie od trzech sezonów, po tym jak przyszedł z Leeds United za niespełna 60 milionów euro. W tym czasie zdobył z nią dwa mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla i dwa Superpuchary Hiszpanii. Jeśli chodzi o dokonania indywidualne - rozegrał 143 mecze oficjalne, zdobywając 54 bramki i 50 asyst. Jak łatwo zauważyć, zdecydowana większość tych goli i asyst przyszła już w sezonie 2024/25, gdy Raphinha wskoczył na dużo wyższy poziom niż dotychczas.

Nowe kontrakty Hansiego Flicka to nie koniec rozmów kontraktowych władz FC Barcelony ze swoimi zawodnikami. Ofertę dwuletniego kontraktu do zaakceptowania ma już Wojciech Szczęsny, trwają rozmowy z Frenkiem de Jongiem, który nie myśli o niczym innym, jak pozostaniu w stolicy Katalonii, a do tego wszystko wskazuje na to, że 13 lipca lub niedługo później nową wieloletnią umowę na 18. urodziny podpisze Lamine Yamal.