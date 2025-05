Raphinha znowu to zrobił! "Nagrywam to ze łzami w oczach"

Raphinha był jednym z kluczowych ogniw FC Barcelony w tym fantastycznym sezonie. Brazylijczyk błyszczał w wielu meczach i strzelił wiele ważnych goli, które pozwoliły Dumie Katalonii zdobyć mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar. Mimo to skrzydłowy Canarinhos jest bardzo pokorny, a w wywiadach często podkreśla, jak ważna w jego życiu jest wiara w Boga.

Tak Raphinha świętuje sukcesy

Kiedy po zeszłym sezonie myślał, żeby odejść z klubu, w jednym z wywiadów dla ESPN podkreślił, że "dzięki Bogu" nie podjął takiej decyzji i skupił się na ciężkiej pracy.

Po zdobyciu mistrzostwa w sezonie 2022/23 Raphinha w wyjątkowy sposób postanowił uczcić sukces, przechodząc całe Camp Nou na kolanach. Wcześniej zrobił to samo, gdy grając w Leeds United, uczcił w ten sposób utrzymanie w Premier League.

"Raphinha przemierza całe boisko na kolanach po zwycięstwie Leeds United nad Brentford" - relacjonowało Sky Sports w 2022 roku.

Raphinha znowu to zrobił

W tym sezonie nie było inaczej. Zachowanie Brazylijczyka po większych lub mniejszych sukcesach stało się chyba już jego tradycją. Po przypieczętowaniu mistrzostwa Hiszpanii w tym sezonie jego partnerka zamieściła na Instagramie film, na którym widać piłkarza FC Barcelony, który u boku kopiącego piłkę syna - Gaela, przeszedł na kolanach Estadi Olímpic de Montjuic, na którym większość meczów Blaugrana rozgrywała swoje mecze.

"Nagrałem ten filmik ze łzami oczami. Z głęboką wdzięcznością i niezachwianą wiarą. Tylko Bóg wie, skąd przyszliśmy i wie, gdzie jesteśmy umieszczeni. On zna wszystkie modlitwy, które razem mu zanosiliśmy i On odpowiedział! Przywilejem, kochanie, jest iść z Tobą do celu. Kolejny rok dotrzymania obietnicy... Do zobaczenia w przyszłym sezonie" - czytamy.

Partnerką Raphinhi jest Natalia Rodrigues Belloli. Jest brazylijską fotomodelką i influencerką. Para jest ze sobą od ponad 10 lat. W lutym 2022 roku się pobrała, a w 2023 roku na świat przyszedł ich syn - Gael.