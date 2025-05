Laporta ogłosił ws. Yamala. Chodzi o jego przyszłość

Lamine Yamal to zawodnik, który mimo ledwie 17 lat, zachwyca piłkarski świat. Już 19-krotny reprezentant Hiszpanii był jednym z kluczowych piłkarzy FC Barcelony, która sięgnęła po trzy trofea w sezonie 2024/25 - mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Rozegrał w nim aż 53 mecze oficjalne, w których strzelił 17 goli i zaliczył 25 asyst, a do tego zaliczał ogromne liczby skutecznych dryblingów, raz po raz doprowadzając obrońców rywala do szewskiej pasji. Nic więc dziwnego, że stał się jednym z kandydatów do zdobycia Złotej Piłki.

Kontrakt Lamine'a Yamala z FC Barceloną wygasa jednak już za rok - w czerwcu 2026 roku. Choć raczej nikt nie ma wątpliwości, że 17-latek te umowę z Barcą przedłuży, to jednak wszyscy wciąż czekają na oficjalne potwierdzenie tej kwestii. Może nastąpić to w połowie lipca, gdy Lamine Yamal skończy 18 lat i wówczas będzie mógł podpisać wieloletni kontrakt z "Duma Katalonii".

Co z nowym kontraktem Lamine'a Yamala w Barcelonie? Joan Laporta zabrał głos

W wywiadzie z dziennikiem "La Vanguardia" o tę kwestię zapytany został Joan Laporta, prezydent FC Barcelony. - To geniusz, który cieszy się grą w Barcelonie, który ma przyjaciół w Barcelonie i ponadto jest częścią tej generacji, która wspólnie wiele już przeżyła. To zawodnik o olbrzymim talencie indywidualnym, ale też zawodnik drużynowy, który tu się czuje dobrze - rozpływał się Laporta, dodając, że sprawy zmierzają w dobrym kierunku. - Ma agenta Jorge'a Mendesa, z którym mamy dobrą komunikację. Przedłużenie jego kontraktu jest już praktycznie dogadane, potrzeba jedynie ostatecznego potwierdzenia.

Zdaniem Laporty Lamine Yamal nie będzie mógł narzekać na swoje przyszłe zarobki. - W Barcelonie płacimy zawodnikom na według ich umiejętności. Jesteśmy klubem, który dobrze płaci. Uważamy też, że nie ma lepszego miejsca niż Barca. Inna rzecz to analiza, że nie każdy może grać w tej samej drużynie i nie można mieć wszystkich dobrych graczy na świecie. Tu właśnie leży klucz do sukcesu zespołu - tłumaczył prezydent FC Barcelony.

- Lamine to zawodnik, który może odnieść sukces wszędzie. Wiemy to. Miałem taką sytuację z Leo Messim, którego chciał Inter. Ostatecznie wszyscy, razem z ojcem Leo, doszliśmy do wniosku, że Barca będzie dla niego najlepszym projektem. Tak też się stało, stał się najlepszy w historii. Lamine, mając ledwie 17 lat, już jest jednym z najlepszych na świecie. Jest tu szczęśliwy, podobnie jak jego rodzina - podsumował Joan Laporta.