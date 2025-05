Tak Hiszpanie podsumowali Ewę Pajor po tym, jak pobiła rekord Barcelony

Ewa Pajor była jedną z bohaterek ostatniego w tym sezonie ligowego meczu FC Barcelony. Ta pokonała aż 6:0 Athletic Bilbao, a reprezentantka Polski ustrzeliła dublet i zanotowała asystę. Za co zbiera pochwały w Hiszpanii.

Hiszpanie pieją z zachwytu nad Ewą Pajor. Cóż za słowa po kolejnym imponującym zwycięstwie

W pomeczowej relacji dziennik "Marca" napisał, że przy golu na 2:0 "Aitana Bonmati 'ustawiła' Pajor", a Polka czyniła swoją powinność. "Była zawodniczka Wolfsburga, będąca zabójczynią, zrobiła to, co potrafi najlepiej i miała czubek buta akurat w takim miejscu, aby posłać piłkę do siatki" - czytamy.

A to nie był koniec popisów 28-latki. "Nie bez powodu polska zawodniczka jest najlepszą strzelczynią w Lidze F... I skompletowała dublet, wykorzystując dośrodkowanie Caroline Graham Hansen w 37. minucie" - przypomniano. Na kolejny imponujący występ zareagował również dziennik "Mundo Deportivo". "Oblężenie FC Barcelony trwało przez całą pierwszą połowę, a Pajor po raz kolejny udowodniła, że jest najlepszą 'dziewiątką' na świecie" - przekazano.

Dziennikarze zaznaczyli, że Polka kończy premierowy sezon w katalońskim klubie jako najskuteczniejsza zawodniczka ligi z dorobkiem 25 trafień. "Sport" przyznał, że Pajor "przypieczętowała zwycięstwo" i popisała się "perfekcyjnym wykończeniem".

Portal Barca Femeni zauważył za to, że ustanowiła ona nowy rekord największej liczby bramek strzelonych w jednym sezonie we wszystkich rozgrywkach. "Nie do zatrzymania" - podsumowano. Poprzedni rekord (42 gole) należał do Jenni Hermoso, która osiągnęła go w sezonie 2016/17. Dziennikarz Reshad Rahman zaznaczył, że Pajor jest po prostu "nie z tej ziemi".

Do końca rozgrywek drużynie Pajor pozostały już tylko dwa spotkania. Już w sobotę 24 maja zmierzy się ona w finale Ligi Mistrzów z Arsenalem, natomiast 7 czerwca czeka ją finał Pucharu Królowej z Atletico Madryt.