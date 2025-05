Nagły zwrot ws. przyszłości Szczęsnego? W Barcelonie wrze. "Wątpliwości"

Wojciech Szczęsny wrócił z piłkarskiej emerytury i został mistrzem Hiszpanii, wygrał Puchar Króla, a także Superpuchar Hiszpanii. 35-latek w Barcelonie zanotował niesamowite miesiące i stał się ważną postacią w zespole Hansiego Flicka. Klub zadeklarował, że chciałby przedłużyć z nim wygasającą umowę, ale Polak jeszcze nie podjął decyzji.

- Nie ukrywam, że mam ofertę przedłużenia kontraktu o dwa lata, ale muszę zdecydować wraz z rodziną, co jest dla nas najlepsze. Nasze życie nie kręci się tylko wokół Wojtusia. Większość decyzji w moim domu podejmuje żona, czego się nie wstydzę. Te związane z piłką nożną na ogół podejmowałem ja, ale to sytuacja niestandardowa - mówił Szczęsny po ostatnim El Clasico.

Oto "dylemat" Wojciecha Szczęsnego. Wciąż nie przedłużył kontraktu z FC Barceloną

Nad przyszłością Szczęsnego pochylił się kataloński "Sport" i wskazał, że bramkarz ma "dylemat" związany z przedłużeniem umowy. To odwołanie właśnie do jego słów i podkreślenie, że "decydującym czynnikiem" będzie żona 35-latka. Wskazano również, że Polak sam zadeklarował bycie rezerwowym w przyszłym sezonie i to, że dla niego jest to "nowość".

Sytuację bramkarza nazwano "wątpliwościami egzystencjonalnymi", które "dręczą go przed rozmową z działaczami". Hiszpanie zdradzili również, że tydzień po tych słowach bramkarz nadal nie odbył spotkania z kierownictwem klubu. "Minęło kilka dni, a Szczęsny nadal milczy. Nie odbył się szczyt z udziałem Deco" - czytamy.

Szczęsny podejmie decyzję lub poinformuje o niej świat już niedługo. Umowa 35-latka wygasa 30 czerwca, a w kończącym się sezonie zagrał on 30 meczów i zachował 14 czystych kont. Prawdopodobnie w niedzielnym meczu z Villarrealem, zaplanowanym na 19:00, zagra Marc-Andre ter Stegen.