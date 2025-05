Transferowy hit FC Barcelony! Flick już zaciera ręce na nowy sezon

FC Barcelona od czwartku może świętować mistrzostwo Hiszpanii, a kulminacją tego była zwycięska parada ulicami stolicy Katalonii, która odbyła się w piątek. Widoczni na niej byli m.in. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. - To niesamowite, co zrobiliśmy w tym sezonie, jak graliśmy. Wielu ludzi zakochało się w tym, jak graliśmy. To wspaniałe, bo od samego początku graliśmy nasz najlepszy futbol i walczyliśmy do końca. Fani zawsze mocno nas wspierali i bardzo to doceniamy. Myślę, że teraz możemy cieszyć się tą chwilą - mówił Lewandowski.

Jednak świętowanie świętowaniem, a w biurach FC Barcelony trwa planowanie kadry na przyszły sezon. Chociaż nie należy spodziewać się rewolucji, to ktoś na pewno przyjdzie, a kto inny odejdzie. A kogo Katalończycy na oku? Jonathana Taha, któremu z końcem czerwca wygasa kontrakt z Bayerem Leverkusen.

Jonathan Tah wybrańcem Hansiego Flicka

Niemiecki stoper od dłuższego czasu jest łączony zarówno z FC Barceloną, jak i Bayernem Monachium. "Flick nie rezygnuje z transferu Jonathana Taha do Barcelony. Środkowy obrońca nie dał jeszcze Bayernowi zgody na transfer z powodu presji ze strony trenera" - czytamy w dzienniku "Sport".

"Profil Taha przekonuje Flicka, ponieważ uważa, że idealnie wpasuje się on w system. Niemiecki trener widzi w nim zdyscyplinowanego i utalentowanego taktycznie środkowego obrońcę, który stanowi niesamowitą okazję na rynku transferowym. Barcelona złożyła mu zeszłego lata ofertę, którą Bayer Leverkusen odrzucił. Nadal jest w grze, przekonany, że w defensywie Blaugrany dojdzie do zmian" - dodano, podkreślając, że najpierw ktoś musi odejść, żeby Tah mógł przyjść.

I tutaj pada nazwisko Ronalda Araujo, który jest na sprzedaż. Jednocześnie Niemiec ma być lekko zniecierpliwiony i naciska na jak najszybsze załatwienie całej sprawy. "Po świętowaniu czas zacząć planować" - podsumowano.

Do końca sezonu FC Barcelona rozegra jeszcze dwa spotkania: u siebie z Villarrealem (niedziela godz. 19:00) oraz na wyjeździe z Athletikiem (niedziela godz. 18:00). Relacje tekstowe z obu tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.